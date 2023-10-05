Уровень воды в Туре продолжает подниматься после критического падения

Уровень воды в Туре прибавил 2 сантиметра за сутки

Вода начинает пребывать в Туре с 3 октября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Уровень воды в Туре прибавил два сантиметра и поднялся до отметки минус 79 сантиметров над нулем поста. Об этом сообщает сервис Allriver.

«На 5 октября 2023 года уровень воды в Туре, по данным гидропоста, находящегося в Тюмени, составляет минус 79 сантиметров над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень повысился на два сантиметра», — говорится в сообщении.

Ранее агентство писало о том, что 1 октября в Тюмени было зафиксировано критическое падение уровня воды в Туре. Тогда показатель был равен минус 95 сантиметров над нулем поста.