05 октября 2023

Уровень воды в Туре продолжает подниматься после критического падения

Уровень воды в Туре прибавил 2 сантиметра за сутки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Контора пароходства и парад катамаранов. Тюмень , река, набережная тюмени, набережная туры, река тура, набережная
Вода начинает пребывать в Туре с 3 октября Фото:

Уровень воды в Туре прибавил два сантиметра и поднялся до отметки минус 79 сантиметров над нулем поста. Об этом сообщает сервис Allriver.

«На 5 октября 2023 года уровень воды в Туре, по данным гидропоста, находящегося в Тюмени, составляет минус 79 сантиметров над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень повысился на два сантиметра», — говорится в сообщении.

Ранее агентство писало о том, что 1 октября в Тюмени было зафиксировано критическое падение уровня воды в Туре. Тогда показатель был равен минус 95 сантиметров над нулем поста.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уровень воды в Туре прибавил два сантиметра и поднялся до отметки минус 79 сантиметров над нулем поста. Об этом сообщает сервис Allriver. «На 5 октября 2023 года уровень воды в Туре, по данным гидропоста, находящегося в Тюмени, составляет минус 79 сантиметров над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень повысился на два сантиметра», — говорится в сообщении. Ранее агентство писало о том, что 1 октября в Тюмени было зафиксировано критическое падение уровня воды в Туре. Тогда показатель был равен минус 95 сантиметров над нулем поста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...