Уровень воды в Туре продолжает подниматься после критического падения

Вода начинает пребывать в Туре с 3 октября
Уровень воды в Туре прибавил два сантиметра и поднялся до отметки минус 79 сантиметров над нулем поста. Об этом сообщает сервис Allriver.
«На 5 октября 2023 года уровень воды в Туре, по данным гидропоста, находящегося в Тюмени, составляет минус 79 сантиметров над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень повысился на два сантиметра», — говорится в сообщении.
Ранее агентство писало о том, что 1 октября в Тюмени было зафиксировано критическое падение уровня воды в Туре. Тогда показатель был равен минус 95 сантиметров над нулем поста.
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