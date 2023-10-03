Уровень воды в Туре отдаляется от критической отметки

После достижения нового исторического минимума вода в Туре в районе Тюмени продолжает прибывать
Уровень воды в Туре прибавил за сутки 4 сантиметра и поднялся до отметки -85 см над нулем поста. Об этом сообщает сервис Allriver.
«На 03 октября 2023 г. уровень воды в Туре по данным гидропоста, находящегося в г. Тюмени, составляет -85 см над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень повысился на 4 см», — говорится в сообщении.
Показатель резко упал 1 октября, когда уровень воды в реке достиг историчски самой низкой отметки в -95 сантиметров над нулем поста. После этого, как ранее сообщало URA.RU, вода начала прибывать.
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