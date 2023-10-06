Правительство стабилизирует цены на топливо

Правительство РФ утвердило дополнительные меры по стабилизации топливного рынка. Среди них — корректировка требований к нефтяникам по продаже бензина и дизеля на 2% и 3% соответственно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства.
«Скорректированы требования к нефтяникам по продаже дизеля и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Доля продажи бензина увеличена с 13% до 15%, дизеля — с 9,5% до 12,5%», — подчеркнули в правительстве. Также с 1 октября планируется восстановить топливный демпфер (механизм сдерживания цен на внутреннем рынке за счет бюджетных выплат нефтекомпаниям — прим. URA.RU).
Помимо этого введена заградительная пошлина на нефтепродукты для поставщиков, которые не производят нефть сами, а закупают на рынке для перепродажи. Она будет действовать после снятия ограничений на вывоз нефти. Размер пошлины составит 50 тыс. рублей за 1 тонну. Также сняты ограничения на экспорт дизеля через морские пути.
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