Правительство стабилизирует цены на топливо

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Правительство РФ утвердило меры по стабилизации топливного рынка в стране Фото:

Правительство РФ утвердило дополнительные меры по стабилизации топливного рынка. Среди них — корректировка требований к нефтяникам по продаже бензина и дизеля на 2% и 3% соответственно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства.

«Скорректированы требования к нефтяникам по продаже дизеля и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Доля продажи бензина увеличена с 13% до 15%, дизеля — с 9,5% до 12,5%», — подчеркнули в правительстве. Также с 1 октября планируется восстановить топливный демпфер (механизм сдерживания цен на внутреннем рынке за счет бюджетных выплат нефтекомпаниям — прим. URA.RU).

Помимо этого введена заградительная пошлина на нефтепродукты для поставщиков, которые не производят нефть сами, а закупают на рынке для перепродажи. Она будет действовать после снятия ограничений на вывоз нефти. Размер пошлины составит 50 тыс. рублей за 1 тонну. Также сняты ограничения на экспорт дизеля через морские пути.

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Правительство РФ утвердило дополнительные меры по стабилизации топливного рынка. Среди них — корректировка требований к нефтяникам по продаже бензина и дизеля на 2% и 3% соответственно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства. «Скорректированы требования к нефтяникам по продаже дизеля и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Доля продажи бензина увеличена с 13% до 15%, дизеля — с 9,5% до 12,5%», — подчеркнули в правительстве. Также с 1 октября планируется восстановить топливный демпфер (механизм сдерживания цен на внутреннем рынке за счет бюджетных выплат нефтекомпаниям — прим. URA.RU). Помимо этого введена заградительная пошлина на нефтепродукты для поставщиков, которые не производят нефть сами, а закупают на рынке для перепродажи. Она будет действовать после снятия ограничений на вывоз нефти. Размер пошлины составит 50 тыс. рублей за 1 тонну. Также сняты ограничения на экспорт дизеля через морские пути.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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