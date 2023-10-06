Reuters: нынешняя зима на Украине будет жестче прошлой

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Алексей Текслер на объектах энергоснабжения «Россети Урал». Челябинск, россети, напряжение, электросети, подстанция, энергетика, челябэнерго, электричество, энергоснабжение, энергосети
На Украине жители могут находиться около 35 дней без электричества во время отопительного сезона Фото:

Грядущая зима на Украине пройдет суровее, чем предыдущая. Об этом сообщили в агентстве Reuters. Авторы статьи подчеркнули, что жители Украины, в среднем, могут находиться без электричества и водоснабжения около 35 дней во время отопительного сезона.

«Прошлой зимой Украине помогли относительно мягкая погода, быстрый ремонт, импорт атомной энергии и электроэнергии из Европы, но некоторые чиновники ожидают на этот раз более жестких условий», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что украинцы во время отопительного сезона, в среднем, живут без электричества и водоснабжения около 35 дней.

Ранее обозреватель сербской газеты «Политика» Деян Новакович заявил, что нынешняя зима станет для Украины страшнее из-за проблем с энергоснабжением, передает телеканал 360. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что теплопредприятия работают с большими убытками из-за долга правительства в размере 6,8 миллиарда гривен перед городом.

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Грядущая зима на Украине пройдет суровее, чем предыдущая. Об этом сообщили в агентстве Reuters. Авторы статьи подчеркнули, что жители Украины, в среднем, могут находиться без электричества и водоснабжения около 35 дней во время отопительного сезона. «Прошлой зимой Украине помогли относительно мягкая погода, быстрый ремонт, импорт атомной энергии и электроэнергии из Европы, но некоторые чиновники ожидают на этот раз более жестких условий», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что украинцы во время отопительного сезона, в среднем, живут без электричества и водоснабжения около 35 дней. Ранее обозреватель сербской газеты «Политика» Деян Новакович заявил, что нынешняя зима станет для Украины страшнее из-за проблем с энергоснабжением, передает телеканал 360. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что теплопредприятия работают с большими убытками из-за долга правительства в размере 6,8 миллиарда гривен перед городом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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