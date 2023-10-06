Reuters: нынешняя зима на Украине будет жестче прошлой

06 октября 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

На Украине жители могут находиться около 35 дней без электричества во время отопительного сезона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Грядущая зима на Украине пройдет суровее, чем предыдущая. Об этом сообщили в агентстве Reuters. Авторы статьи подчеркнули, что жители Украины, в среднем, могут находиться без электричества и водоснабжения около 35 дней во время отопительного сезона. «Прошлой зимой Украине помогли относительно мягкая погода, быстрый ремонт, импорт атомной энергии и электроэнергии из Европы, но некоторые чиновники ожидают на этот раз более жестких условий», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что украинцы во время отопительного сезона, в среднем, живут без электричества и водоснабжения около 35 дней. Ранее обозреватель сербской газеты «Политика» Деян Новакович заявил, что нынешняя зима станет для Украины страшнее из-за проблем с энергоснабжением, передает телеканал 360. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что теплопредприятия работают с большими убытками из-за долга правительства в размере 6,8 миллиарда гривен перед городом.

Грядущая зима на Украине пройдет суровее, чем предыдущая. Об этом сообщили в агентстве Reuters. Авторы статьи подчеркнули, что жители Украины, в среднем, могут находиться без электричества и водоснабжения около 35 дней во время отопительного сезона. «Прошлой зимой Украине помогли относительно мягкая погода, быстрый ремонт, импорт атомной энергии и электроэнергии из Европы, но некоторые чиновники ожидают на этот раз более жестких условий», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что украинцы во время отопительного сезона, в среднем, живут без электричества и водоснабжения около 35 дней. Ранее обозреватель сербской газеты «Политика» Деян Новакович заявил, что нынешняя зима станет для Украины страшнее из-за проблем с энергоснабжением, передает телеканал 360. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что теплопредприятия работают с большими убытками из-за долга правительства в размере 6,8 миллиарда гривен перед городом.