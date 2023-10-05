Подвалы и подъезды домов были затоплены водой и канализационными стоками Фото: Александр Кондратюк © URA.RU

По постановлению прокурора Верхнего Уфалея Челябинской области СО СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело из-за затопленных подвалов многоквартирного дома. Об этом URA.RU сообщили 6 октября в пресс-службе прокуратуры региона.

«Из-за бездействия в решении проблемы затопленных подвалов многоквартирных домов в микрорайоне „Никельщиков“ водой и канализационными стоками по постановлению прокурора Верхнего Уфалея в СО СУ СКР по Челябинской области 6 октября возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). По представлению прокурора, внесенному главе округа, часть работ по устранению последствий уже выполнено. Проведение остальных мероприятий находится на контроле ведомства», — уточнили в пресс-службе.

На данный момент течь воды из колодца устранена. Закрыт старый водовод в месте протечки, вода и канализационные стоки из подъездов многоквартирных домов откачаны, в том числе из дома №1 по улице Лермонтова. Территорию, где проводился капремонт канализационного коллектора, разровняли и засыпали щебнем. В планах — работы по дезинфекции. По версии следствия, власти длительное время не принимали участие в содержании и обслуживании ряда многоквартирных домов.

«С 1 января 2022 года по настоящее время должностные лица администрации округа не прочищали канализационные коллекторы, из-за чего произошли прорыв и затопление домов и прилегающих территории. Что нарушает права и законные интересы граждан. Активных действий по устранению подтопления, своевременному водоотведению не производилось», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Жители дома №2 на улице Лермонтова в поселке Черемшанка (Верхний Уфалей) жалуются на свой разрушающийся дом, который не признают аварийным. По указанию и. о. руководителя СУ СКР по области организована и проводится доследственная проверка по статье о халатности.

Подъезды и дворы ряда домов в микрорайоне «Никельщиков» были затоплены водой и канализационными стоками Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Власти города долгое время не предпринимали никаких мер по предотвращению протечек и подтоплений Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

После вмешательства прокуратуры и СУ СКР причины и последствия затоплений начали устранять Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области