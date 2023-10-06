Кресло свердловского мэра прочат его 21-летнему сыну

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Заседание городской думы. Курган, депутат, чиновник, руки
Должность мэра Волчанска прочат Елисею Вервейну Фото:

На должность нового главы Волчанска (Свердловская область) рассматривают 21-летнего депутата местной думы Елисея Вервейна. Он является сыном действующего главы Александра Вервейна, сообщают источники агентства URA.RU.

«Елисей Вервейн в качестве исполняющего обязанности может занять кресло своего отца, которого переводят возглавлять Северный управленческий округ. Несмотря на возраст, сын действующего главы считается наиболее подходящим, перспективным вариантом», — сказал источник.

Младший Вервейн в данный момент является депутатом гордумы Волчанского округа — избран в прошлом году. Тем временем, его отец последние десять лет возглавляет Волчанск. Он обладает негласным статусом любимого мэра свердловского губернатора Евгения Куйвашева из-за эффективности работы на посту главы. В ближайшее время возглавит Северный управленческий округ и освободит должность руководителя города.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Александру Вервейну. Он заявил, что не в курсе своего перевода на руководящую должность в Северный округ и потенциального назначения сына в кресло мэра Волчанска. «В данный момент работаю в своей должности, о каких-либо назначениях сведений не имею», — сказал он.

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На должность нового главы Волчанска (Свердловская область) рассматривают 21-летнего депутата местной думы Елисея Вервейна. Он является сыном действующего главы Александра Вервейна, сообщают источники агентства URA.RU. «Елисей Вервейн в качестве исполняющего обязанности может занять кресло своего отца, которого переводят возглавлять Северный управленческий округ. Несмотря на возраст, сын действующего главы считается наиболее подходящим, перспективным вариантом», — сказал источник. Младший Вервейн в данный момент является депутатом гордумы Волчанского округа — избран в прошлом году. Тем временем, его отец последние десять лет возглавляет Волчанск. Он обладает негласным статусом любимого мэра свердловского губернатора Евгения Куйвашева из-за эффективности работы на посту главы. В ближайшее время возглавит Северный управленческий округ и освободит должность руководителя города. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Александру Вервейну. Он заявил, что не в курсе своего перевода на руководящую должность в Северный округ и потенциального назначения сына в кресло мэра Волчанска. «В данный момент работаю в своей должности, о каких-либо назначениях сведений не имею», — сказал он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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