В Екатеринбурге назвали условия, при которых с Вайнера уберут льва с бронзовыми яйцами

В Екатеринбурге огромную скульптура льва с позолоченной гривой, светящимися глазами и бронзовыми яйцами уберут с Вайнера лишь в том случае, если так решат создатели или его сломают. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации города.
«Лев будет находиться на Вайнера до тех пор, пока к такому решению не придут сами установщики или его не сломают, но сделать это будет трудно — скульптура сделана из антивандального материала. К тому же пока царя зверей охраняют, потом за ним будут следить по камерам», — пояснил собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии с просьбой пояснить, когда льва уберут с главной пешеходной улицы города. «У нас такой информации нет», — пояснили представители администрации.
В Екатеринбурге рядом с медиаэкраном на улице Вайнера в ночь на 5 октября появилась огромная скульптура льва с яркой деталью — большими, отливающими золотом бронзовыми яйцами. Инициативная группа сотрудников компании «Сима-ленд» углубилась в историю и оказалось, что 30 тысяч лет назад на Урале жили гигантские львы. «Львов на Урале больше нет, но львиный дух, дух гигантов наша земля хранит и вселяет его в новых героев», — уточнял один из участников ночной акции.
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