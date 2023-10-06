В Екатеринбурге назвали условия, при которых с Вайнера уберут льва с бронзовыми яйцами

В Екатеринбурге уберут льва с улицы Вайнера только по просьбе создателей

06 октября 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Пока за львом будут следить охранники, потом — удаленно по камерам Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге огромную скульптура льва с позолоченной гривой, светящимися глазами и бронзовыми яйцами уберут с Вайнера лишь в том случае, если так решат создатели или его сломают. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации города. «Лев будет находиться на Вайнера до тех пор, пока к такому решению не придут сами установщики или его не сломают, но сделать это будет трудно — скульптура сделана из антивандального материала. К тому же пока царя зверей охраняют, потом за ним будут следить по камерам», — пояснил собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии с просьбой пояснить, когда льва уберут с главной пешеходной улицы города. «У нас такой информации нет», — пояснили представители администрации. В Екатеринбурге рядом с медиаэкраном на улице Вайнера в ночь на 5 октября появилась огромная скульптура льва с яркой деталью — большими, отливающими золотом бронзовыми яйцами. Инициативная группа сотрудников компании «Сима-ленд» углубилась в историю и оказалось, что 30 тысяч лет назад на Урале жили гигантские львы. «Львов на Урале больше нет, но львиный дух, дух гигантов наша земля хранит и вселяет его в новых героев», — уточнял один из участников ночной акции.

В Екатеринбурге огромную скульптура льва с позолоченной гривой, светящимися глазами и бронзовыми яйцами уберут с Вайнера лишь в том случае, если так решат создатели или его сломают. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации города. «Лев будет находиться на Вайнера до тех пор, пока к такому решению не придут сами установщики или его не сломают, но сделать это будет трудно — скульптура сделана из антивандального материала. К тому же пока царя зверей охраняют, потом за ним будут следить по камерам», — пояснил собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии с просьбой пояснить, когда льва уберут с главной пешеходной улицы города. «У нас такой информации нет», — пояснили представители администрации. В Екатеринбурге рядом с медиаэкраном на улице Вайнера в ночь на 5 октября появилась огромная скульптура льва с яркой деталью — большими, отливающими золотом бронзовыми яйцами. Инициативная группа сотрудников компании «Сима-ленд» углубилась в историю и оказалось, что 30 тысяч лет назад на Урале жили гигантские львы. «Львов на Урале больше нет, но львиный дух, дух гигантов наша земля хранит и вселяет его в новых героев», — уточнял один из участников ночной акции.