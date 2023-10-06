У WhatsApp появится новая функция

Чаты WhatsApp можно будет защитить паролем
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Повседневная жизнь. Москва, пенсионер, телефон, мобильник, мужчина
Пользователи WhatsApp смогут ставить пароли на конкретные чаты Фото:

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют функцию защиты чатов секретными кодами. Пароли должны появиться в будущих обновлениях.

«WhatsApp работает над функцией секретного кода для заблокированных чатов, и она будет доступна в будущем обновлении приложения. Эта функция находится в стадии разработки, поэтому она не готова для бета-тестеров», — передает портал WABetaInfo.

Сейчас пользователи могут установить пароль для всех чатов. Поэтому если кто-то получит код, он сможет получить доступ ко всем перепискам. «[Новая функция] дает пользователям больший контроль над заблокированными разговорами», — уточняет портал.

Ранее WhatsApp сообщил, что мессенджер перестанет работать на смартфонах Android с устаревшей операционной системой. Изменения вступят в силу 24 октября. URA.RU сообщало, кого коснутся изменения.

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Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют функцию защиты чатов секретными кодами. Пароли должны появиться в будущих обновлениях. «WhatsApp работает над функцией секретного кода для заблокированных чатов, и она будет доступна в будущем обновлении приложения. Эта функция находится в стадии разработки, поэтому она не готова для бета-тестеров», — передает портал WABetaInfo. Сейчас пользователи могут установить пароль для всех чатов. Поэтому если кто-то получит код, он сможет получить доступ ко всем перепискам. «[Новая функция] дает пользователям больший контроль над заблокированными разговорами», — уточняет портал. Ранее WhatsApp сообщил, что мессенджер перестанет работать на смартфонах Android с устаревшей операционной системой. Изменения вступят в силу 24 октября. URA.RU сообщало, кого коснутся изменения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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