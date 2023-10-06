У WhatsApp появится новая функция

Чаты WhatsApp можно будет защитить паролем

06 октября 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Пользователи WhatsApp смогут ставить пароли на конкретные чаты Фото: Игорь Пантин © URA.RU Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют функцию защиты чатов секретными кодами. Пароли должны появиться в будущих обновлениях. «WhatsApp работает над функцией секретного кода для заблокированных чатов, и она будет доступна в будущем обновлении приложения. Эта функция находится в стадии разработки, поэтому она не готова для бета-тестеров», — передает портал WABetaInfo . Сейчас пользователи могут установить пароль для всех чатов. Поэтому если кто-то получит код, он сможет получить доступ ко всем перепискам. «[Новая функция] дает пользователям больший контроль над заблокированными разговорами», — уточняет портал. Ранее WhatsApp сообщил, что мессенджер перестанет работать на смартфонах Android с устаревшей операционной системой. Изменения вступят в силу 24 октября. URA.RU сообщало, кого коснутся изменения.

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют функцию защиты чатов секретными кодами. Пароли должны появиться в будущих обновлениях. «WhatsApp работает над функцией секретного кода для заблокированных чатов, и она будет доступна в будущем обновлении приложения. Эта функция находится в стадии разработки, поэтому она не готова для бета-тестеров», — передает портал WABetaInfo. Сейчас пользователи могут установить пароль для всех чатов. Поэтому если кто-то получит код, он сможет получить доступ ко всем перепискам. «[Новая функция] дает пользователям больший контроль над заблокированными разговорами», — уточняет портал. Ранее WhatsApp сообщил, что мессенджер перестанет работать на смартфонах Android с устаревшей операционной системой. Изменения вступят в силу 24 октября. URA.RU сообщало, кого коснутся изменения.