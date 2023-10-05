В Березниках подростка затравили после сообщения о подготовке атаки на школу

Вина школьника не доказана, напоминают власти (архивное фото)
В Березниках Пермского края подросток и его семья подверглись травле после того, как в интернете появилась информация о том, что якобы он готовит на падение на школу. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.
«На парня и его семью обрушилась травля. Просим не делать преждевременные выводы», — сообщили в администрации Березников. Власти отмечают, что в соцсетях часто пишут информацию, которая не проверена и не соответствует действительности.
Ранее URA.RU рассказывало, что информация о готовящемся нападении на школу №30 в Березниках появилась в Telegram. Сообщения были опубликованы от имени конкретного подростка.
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