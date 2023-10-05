05 октября 2023

В Березниках подростка затравили после сообщения о подготовке атаки на школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, ребенок, подросток, депрессия, трудный подросток
Вина школьника не доказана, напоминают власти (архивное фото) Фото:

В Березниках Пермского края подросток и его семья подверглись травле после того, как в интернете появилась информация о том, что якобы он готовит на падение на школу. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.

«На парня и его семью обрушилась травля. Просим не делать преждевременные выводы», — сообщили в администрации Березников. Власти отмечают, что в соцсетях часто пишут информацию, которая не проверена и не соответствует действительности.

Ранее URA.RU рассказывало, что информация о готовящемся нападении на школу №30 в Березниках появилась в Telegram. Сообщения были опубликованы от имени конкретного подростка.

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В Березниках Пермского края подросток и его семья подверглись травле после того, как в интернете появилась информация о том, что якобы он готовит на падение на школу. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города. «На парня и его семью обрушилась травля. Просим не делать преждевременные выводы», — сообщили в администрации Березников. Власти отмечают, что в соцсетях часто пишут информацию, которая не проверена и не соответствует действительности. Ранее URA.RU рассказывало, что информация о готовящемся нападении на школу №30 в Березниках появилась в Telegram. Сообщения были опубликованы от имени конкретного подростка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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