В Березниках подростка затравили после сообщения о подготовке атаки на школу

06 октября 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

Вина школьника не доказана, напоминают власти (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Березниках Пермского края подросток и его семья подверглись травле после того, как в интернете появилась информация о том, что якобы он готовит на падение на школу. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города. «На парня и его семью обрушилась травля. Просим не делать преждевременные выводы», — сообщили в администрации Березников. Власти отмечают, что в соцсетях часто пишут информацию, которая не проверена и не соответствует действительности. Ранее URA.RU рассказывало, что информация о готовящемся нападении на школу №30 в Березниках появилась в Telegram. Сообщения были опубликованы от имени конкретного подростка.

В Березниках Пермского края подросток и его семья подверглись травле после того, как в интернете появилась информация о том, что якобы он готовит на падение на школу. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города. «На парня и его семью обрушилась травля. Просим не делать преждевременные выводы», — сообщили в администрации Березников. Власти отмечают, что в соцсетях часто пишут информацию, которая не проверена и не соответствует действительности. Ранее URA.RU рассказывало, что информация о готовящемся нападении на школу №30 в Березниках появилась в Telegram. Сообщения были опубликованы от имени конкретного подростка.