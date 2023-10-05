Тюменского директора школы оштрафовали на миллионы рублей за мошенничество

06 октября 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Директор школы при помощи махинаций присвоила себе почти полмиллиона рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени на два миллиона рублей оштрафовали директора школы. Ее обвиняют в получении взятки и превышении полномочий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Суд установил, что в период с мая 2021 по октябрь 2022 обвиняемая получала взятки от индивидуального предпринимателя, занимающегося производством стекольных и отделочных работ. По договоренности директор должна была сотрудничать с ним от лица школы на постоянной основе, отдавая предпочтение его услугам без отбора других потенциальных подрядчиков. Взамен на это индивидуальный предприниматель перечислял на ее банковский счет по мере заключения договоров деньги в качестве взятки в размере 10% от цены каждого договора», — сообщает пресс-служба судебной системы. Общая сумма ущерба составила 448 тысяч рублей. Женщина признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей и лишил ее права занимать соответствующую должность сроком на три года.

В Тюмени на два миллиона рублей оштрафовали директора школы. Ее обвиняют в получении взятки и превышении полномочий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Суд установил, что в период с мая 2021 по октябрь 2022 обвиняемая получала взятки от индивидуального предпринимателя, занимающегося производством стекольных и отделочных работ. По договоренности директор должна была сотрудничать с ним от лица школы на постоянной основе, отдавая предпочтение его услугам без отбора других потенциальных подрядчиков. Взамен на это индивидуальный предприниматель перечислял на ее банковский счет по мере заключения договоров деньги в качестве взятки в размере 10% от цены каждого договора», — сообщает пресс-служба судебной системы. Общая сумма ущерба составила 448 тысяч рублей. Женщина признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей и лишил ее права занимать соответствующую должность сроком на три года.