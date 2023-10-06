В Екатеринбурге установили макет прямой кишки на площадке онкоскрининга

Екатеринбуржцы могут сфотографироваться внутри объемного макета прямой кишки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В торговом центре Veer Mall в Екатеринбурге 6 и 7 октября посетители могут пройти онкоскрининг. Чтобы привлечь как можно больше екатеринбуржцев, организаторы придумали насыщенную программу и выставили фотозону в виде прямой кишки. Информация об этом появилась на сайте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Свердловской области.

«Профилактическая акция в рамках месячника борьбы с раком молочной железы состоится 6—7 октября в торгово-развлекательном центре Veer Mall. Жители Свердловской области смогут пройти осмотры специалистов и обследования, направленные на выявление рака кожи, молочной железы, ротовой полости и других онкопатологий. Приятные воспоминания оставят фотографии из тематических фотозон с макетами органов выше человеческого роста», — говорится в сообщении центра.

На площадке разместили макет прямой кишки. На фото, предоставленных URA.RU Центром общественного здоровья, внутри позирует, в частности, «Мойдодыр». Также на стенках кишки растут цветы. Онкоскрининг можно пройти 6 октября с 13:00 до 19:00 часов и 7 октября с 10:00 до 16:00.

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