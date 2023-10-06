Песков объяснил заявление Путина о гибели Пригожина

Рано утверждать, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб в результате взрыва гранаты в самолете. То, что в телах погибших обнаружили осколки гранат, о чем ранее заявил президент РФ Владимир Путин, является одним из фактов, выявленных при расследовании трагедии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Нет, пока нельзя [точно] узнать [причины трагедии]. Заключительных выводов и окончательного доклада следователей пока еще не было. После того как следствие будет завершено, будет доклад», — заявил Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.
Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе 23 августа над Тверской областью. В самолете с предпринимателем находилось руководство ЧВК «Вагнер». По факту происшествия было возбуждено уголовное дело и запущено расследование. Ранее Путин сообщил, что председатель СК России Александр Бастрыкин доложил об обнаружении фрагментов ручных гранат в телах погибших при крушении самолета Пригожина.
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