Песков объяснил заявление Путина о гибели Пригожина

Песков: еще рано утверждать, что Пригожин погиб в результате взрыва гранаты

06 октября 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Судить о причинах гибели Пригожина будет можно после обнародования конечной версии доклада, заявил Песков Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Рано утверждать, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб в результате взрыва гранаты в самолете. То, что в телах погибших обнаружили осколки гранат, о чем ранее заявил президент РФ Владимир Путин, является одним из фактов, выявленных при расследовании трагедии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет, пока нельзя [точно] узнать [причины трагедии]. Заключительных выводов и окончательного доклада следователей пока еще не было. После того как следствие будет завершено, будет доклад», — заявил Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе 23 августа над Тверской областью. В самолете с предпринимателем находилось руководство ЧВК «Вагнер». По факту происшествия было возбуждено уголовное дело и запущено расследование. Ранее Путин сообщил, что председатель СК России Александр Бастрыкин доложил об обнаружении фрагментов ручных гранат в телах погибших при крушении самолета Пригожина.

Рано утверждать, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб в результате взрыва гранаты в самолете. То, что в телах погибших обнаружили осколки гранат, о чем ранее заявил президент РФ Владимир Путин, является одним из фактов, выявленных при расследовании трагедии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет, пока нельзя [точно] узнать [причины трагедии]. Заключительных выводов и окончательного доклада следователей пока еще не было. После того как следствие будет завершено, будет доклад», — заявил Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе 23 августа над Тверской областью. В самолете с предпринимателем находилось руководство ЧВК «Вагнер». По факту происшествия было возбуждено уголовное дело и запущено расследование. Ранее Путин сообщил, что председатель СК России Александр Бастрыкин доложил об обнаружении фрагментов ручных гранат в телах погибших при крушении самолета Пригожина.