05 октября 2023

Курганцу, насмерть сбившему мать с ребенком, грозит семь лет колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, клетка, арест, решетка, замок, преступник, обвиняемый, арестованный, подсудимый, наручники
Дело 23-летнего водителя передано в Курганский городской суд (фото из архива) Фото:

Уголовное дело в отношении 23-летнего водителя, сбившего насмерть мать с ребенком на пешеходном переходе в Кургане, направлено в городской суд. Мужчине грозит наказание до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура города Кургана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», — указано в релизе ведомства.

Смертельное ДТП произошло вечером 9 августа 2023 года в микрорайоне Заозерный на пешеходном переходе. По версии следствия, водитель на ВАЗ-2114 совершил наезд на 31-летнюю женщину, которая несла на руках двухлетнего сына. В результате полученных травм женщина и ребенок скончались на месте.

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Уголовное дело в отношении 23-летнего водителя, сбившего насмерть мать с ребенком на пешеходном переходе в Кургане, направлено в городской суд. Мужчине грозит наказание до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. «Прокуратура города Кургана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», — указано в релизе ведомства. Смертельное ДТП произошло вечером 9 августа 2023 года в микрорайоне Заозерный на пешеходном переходе. По версии следствия, водитель на ВАЗ-2114 совершил наезд на 31-летнюю женщину, которая несла на руках двухлетнего сына. В результате полученных травм женщина и ребенок скончались на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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