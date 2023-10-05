Курганцу, насмерть сбившему мать с ребенком, грозит семь лет колонии

06 октября 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Дело 23-летнего водителя передано в Курганский городской суд (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уголовное дело в отношении 23-летнего водителя, сбившего насмерть мать с ребенком на пешеходном переходе в Кургане, направлено в городской суд. Мужчине грозит наказание до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. «Прокуратура города Кургана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», — указано в релизе ведомства. Смертельное ДТП произошло вечером 9 августа 2023 года в микрорайоне Заозерный на пешеходном переходе. По версии следствия, водитель на ВАЗ-2114 совершил наезд на 31-летнюю женщину, которая несла на руках двухлетнего сына. В результате полученных травм женщина и ребенок скончались на месте.

Уголовное дело в отношении 23-летнего водителя, сбившего насмерть мать с ребенком на пешеходном переходе в Кургане, направлено в городской суд. Мужчине грозит наказание до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. «Прокуратура города Кургана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», — указано в релизе ведомства. Смертельное ДТП произошло вечером 9 августа 2023 года в микрорайоне Заозерный на пешеходном переходе. По версии следствия, водитель на ВАЗ-2114 совершил наезд на 31-летнюю женщину, которая несла на руках двухлетнего сына. В результате полученных травм женщина и ребенок скончались на месте.