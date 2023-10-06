В России хотят запретить гастарбайтерам отбирать работу у россиян

В Госдуму внесли законопроект, сокращающий число трудовых мигрантов в РФ

06 октября 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

В РФ намерены сократить количество трудовых мигрантов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается ограничить число трудовых мигрантов. Согласно проекту, планируется оставить только 5% гастарбайтеров от общего количества работников. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Авторы законопроекта заявили, что граждане в РФ все больше возмущены ростом числа неквалифицированных работников из-за рубежа. «Настоящим проектом федерального закона предлагается ограничить допустимую долю иностранных работников пятью процентами от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности, предусмотренному Общероссийским классификатором видов экономической деятельности», — говорится в тексте пояснительной записки. Также поправки в закон могут установить полный запрет на трудоустройство мигрантов к наиболее чувствительным социальным сферам, где недобросовестное исполнение обязанностей способно нанести больше вреда, чем пользы. Законопроект не позволит мигрантам работать в сфере оказания медицинских услуг. Кроме того, зарубежных работников не допустят к преподаванию в школах, к розничной торговле лекарственными препаратами, а также к вождению такси и грузоперевозкам. В Пояснительной записке проекта также подчеркнули продолжающийся рост притока мигрантов из-за рубежа. Количество вставших на учет в РФ иностранцев увеличилось до 16,9 миллиона в 2023 году. Отмечается, что в основном работники прибывают из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается ограничить число трудовых мигрантов. Согласно проекту, планируется оставить только 5% гастарбайтеров от общего количества работников. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Авторы законопроекта заявили, что граждане в РФ все больше возмущены ростом числа неквалифицированных работников из-за рубежа. «Настоящим проектом федерального закона предлагается ограничить допустимую долю иностранных работников пятью процентами от общей численности занятых по каждому виду экономической деятельности, предусмотренному Общероссийским классификатором видов экономической деятельности», — говорится в тексте пояснительной записки. Также поправки в закон могут установить полный запрет на трудоустройство мигрантов к наиболее чувствительным социальным сферам, где недобросовестное исполнение обязанностей способно нанести больше вреда, чем пользы. Законопроект не позволит мигрантам работать в сфере оказания медицинских услуг. Кроме того, зарубежных работников не допустят к преподаванию в школах, к розничной торговле лекарственными препаратами, а также к вождению такси и грузоперевозкам. В Пояснительной записке проекта также подчеркнули продолжающийся рост притока мигрантов из-за рубежа. Количество вставших на учет в РФ иностранцев увеличилось до 16,9 миллиона в 2023 году. Отмечается, что в основном работники прибывают из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.