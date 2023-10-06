06 октября 2023

Сотрудники «Сургутнефтегаза» жалуются на отсутствие индексации зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководство «Сургутнефтегаза» не отвечает работникам о сроках индексации зарплаты Фото:

Сотрудники «Сургутнефтегаза» жалуются на отсутствие индексации зарплаты, которую по коллективному договору им должны были произвести в течение 2023 года. Работник предприятия поделился с корреспондентом URA.RU, что заданные руководству вопросы о повышении тарифов остались без ответа.

«Не раз обращались к руководству с вопросами об индексации зарплаты, которую должны сделать в течение года по условиям коллективного договора. Начался последний квартал года, но ответа на свои вопросы работники не получили. Во многих компаниях проиндексировали зарплату, а где-то даже дважды, цены выросли в несколько раз, а у нас зарплата осталась неизменна», — сказал нефтяник.

Агентство обратилось в пресс-службу «Сургутнефтегаза» за разъяснением. «У пресс-службы нет информации по поводу сроков индексации зарплаты. Помимо индексации, у персонала „Сургутнефтегаза“ есть много возможностей увеличить свою зарплату, в том числе повышением эффективности труда, участием в рационализаторской деятельности и конкурсах профмастерства», — прокомментировали в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что в «Сургутнефтегазе» перенесли сроки индексации зарплаты, обещанной в апреле 2023 года. Профсоюз объявил на собрании, что повышение оплаты труда будет в течение года.

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Сотрудники «Сургутнефтегаза» жалуются на отсутствие индексации зарплаты, которую по коллективному договору им должны были произвести в течение 2023 года. Работник предприятия поделился с корреспондентом URA.RU, что заданные руководству вопросы о повышении тарифов остались без ответа. «Не раз обращались к руководству с вопросами об индексации зарплаты, которую должны сделать в течение года по условиям коллективного договора. Начался последний квартал года, но ответа на свои вопросы работники не получили. Во многих компаниях проиндексировали зарплату, а где-то даже дважды, цены выросли в несколько раз, а у нас зарплата осталась неизменна», — сказал нефтяник. Агентство обратилось в пресс-службу «Сургутнефтегаза» за разъяснением. «У пресс-службы нет информации по поводу сроков индексации зарплаты. Помимо индексации, у персонала „Сургутнефтегаза“ есть много возможностей увеличить свою зарплату, в том числе повышением эффективности труда, участием в рационализаторской деятельности и конкурсах профмастерства», — прокомментировали в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что в «Сургутнефтегазе» перенесли сроки индексации зарплаты, обещанной в апреле 2023 года. Профсоюз объявил на собрании, что повышение оплаты труда будет в течение года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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