В аэропорту Салехарда (ЯНАО) сотрудники авиакомпании «Ямал» троекратным «Ура» приветствовали своего коллегу Ивана Башкирова, прибывшего в отпуск из зоны специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба мэрии окружной столицы.
«Иван ушел служить в декабре прошлого года, в зоне СВО проявил мужество, смелость, военную смекалку и упорство. В отпуск герой прибыл для восстановления после ранения», — сообщает пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале.
Сотрудник авиакомпании «Ямал» принял решение заключить контракт с Минобороны РФ добровольно. За мужество, проявленное при выполнении боевых задач военнослужащий награжден медалью «За Отвагу».
Ранее URA.RU рассказало, что утром 6 октября в аэропорту встретили троих военнослужащих. Герои получили отпуск для восстановления здоровья после ранений.
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