05 октября 2023

В Салехарде летчики «Ямала» встретили коллегу, прибывшего из зоны СВО. Видео

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В аэропорту Салехарда сотрудники «Ямала» встретили коллегу-добровольца Фото:

В аэропорту Салехарда (ЯНАО) сотрудники авиакомпании «Ямал» троекратным «Ура» приветствовали своего коллегу Ивана Башкирова, прибывшего в отпуск из зоны специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба мэрии окружной столицы.

«Иван ушел служить в декабре прошлого года, в зоне СВО проявил мужество, смелость, военную смекалку и упорство. В отпуск герой прибыл для восстановления после ранения», — сообщает пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале.

Сотрудник авиакомпании «Ямал» принял решение заключить контракт с Минобороны РФ добровольно. За мужество, проявленное при выполнении боевых задач военнослужащий награжден медалью «За Отвагу».

Ранее URA.RU рассказало, что утром 6 октября в аэропорту встретили троих военнослужащих. Герои получили отпуск для восстановления здоровья после ранений.

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В аэропорту Салехарда (ЯНАО) сотрудники авиакомпании «Ямал» троекратным «Ура» приветствовали своего коллегу Ивана Башкирова, прибывшего в отпуск из зоны специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба мэрии окружной столицы. «Иван ушел служить в декабре прошлого года, в зоне СВО проявил мужество, смелость, военную смекалку и упорство. В отпуск герой прибыл для восстановления после ранения», — сообщает пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале. Сотрудник авиакомпании «Ямал» принял решение заключить контракт с Минобороны РФ добровольно. За мужество, проявленное при выполнении боевых задач военнослужащий награжден медалью «За Отвагу». Ранее URA.RU рассказало, что утром 6 октября в аэропорту встретили троих военнослужащих. Герои получили отпуск для восстановления здоровья после ранений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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