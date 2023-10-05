В аэропорту Салехарда сотрудники «Ямала» встретили коллегу-добровольца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аэропорту Салехарда (ЯНАО) сотрудники авиакомпании «Ямал» троекратным «Ура» приветствовали своего коллегу Ивана Башкирова, прибывшего в отпуск из зоны специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба мэрии окружной столицы.

«Иван ушел служить в декабре прошлого года, в зоне СВО проявил мужество, смелость, военную смекалку и упорство. В отпуск герой прибыл для восстановления после ранения», — сообщает пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале.

Сотрудник авиакомпании «Ямал» принял решение заключить контракт с Минобороны РФ добровольно. За мужество, проявленное при выполнении боевых задач военнослужащий награжден медалью «За Отвагу».

Ранее URA.RU рассказало, что утром 6 октября в аэропорту встретили троих военнослужащих. Герои получили отпуск для восстановления здоровья после ранений.