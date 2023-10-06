В Екатеринбурге простились с летчиком, убитым при угоне вертолета МИ-8 предателем Кузьминовым. Фото

В Екатеринбурге простились с Хушбахтом Турсуновым, который погиб при угоне МИ-8

06 октября 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Церемония прощания прошла на Химмаше (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Российский летчик-предатель угнал на Украину вертолет Ми-8 В Екатеринбурге прошла церемония прощания с военнослужащим из Екатеринбурга Хушбахтом Турсуновым, который погиб в начале сентября при угоне его сослуживцем вертолета на Украину. Проститься с героем пришла его семья и коллеги, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Бойца проводили с воинскими почестями. Были его родственники, сын, коллеги. Каждый смог попрощаться с героем, а потом муфтий прочитал молитву над гробом», — передает журналист. В начале сентября российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и приземлил его в Харьковской области. Сослуживцам о плане побега он не рассказал. Летчик-штурман Хушбахт Турсунов и бортовой техник отказались сдаваться в плен ВСУ, поэтому были убиты. По воспоминаниям товарищей, Хушбахт был настоящим патриотом России, хотя родился в Таджикистане. Похоронят бойца на этнической родине. Екатеринбуржца наградили орденом Мужества посмертно. Хушбахт Турсунов был большим патриотом России Фото: URA.RU Екатеринбуржца наградили орденом Мужества посмертно, также у него были медали за отвагу Фото: URA.RU Героя проводили с воинскими почестями Фото: URA.RU Проститься с Хушбахтом пришли его коллеги и родственники Фото: URA.RU На прощании был сын Хушбахта. Мальчику дали орден Мужества отца Фото: URA.RU

В Екатеринбурге прошла церемония прощания с военнослужащим из Екатеринбурга Хушбахтом Турсуновым, который погиб в начале сентября при угоне его сослуживцем вертолета на Украину. Проститься с героем пришла его семья и коллеги, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Бойца проводили с воинскими почестями. Были его родственники, сын, коллеги. Каждый смог попрощаться с героем, а потом муфтий прочитал молитву над гробом», — передает журналист. В начале сентября российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и приземлил его в Харьковской области. Сослуживцам о плане побега он не рассказал. Летчик-штурман Хушбахт Турсунов и бортовой техник отказались сдаваться в плен ВСУ, поэтому были убиты. По воспоминаниям товарищей, Хушбахт был настоящим патриотом России, хотя родился в Таджикистане. Похоронят бойца на этнической родине. Екатеринбуржца наградили орденом Мужества посмертно.