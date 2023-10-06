В Екатеринбурге прошла церемония прощания с военнослужащим из Екатеринбурга Хушбахтом Турсуновым, который погиб в начале сентября при угоне его сослуживцем вертолета на Украину. Проститься с героем пришла его семья и коллеги, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Бойца проводили с воинскими почестями. Были его родственники, сын, коллеги. Каждый смог попрощаться с героем, а потом муфтий прочитал молитву над гробом», — передает журналист.
В начале сентября российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и приземлил его в Харьковской области. Сослуживцам о плане побега он не рассказал. Летчик-штурман Хушбахт Турсунов и бортовой техник отказались сдаваться в плен ВСУ, поэтому были убиты. По воспоминаниям товарищей, Хушбахт был настоящим патриотом России, хотя родился в Таджикистане. Похоронят бойца на этнической родине. Екатеринбуржца наградили орденом Мужества посмертно.
Хушбахт Турсунов был большим патриотом России
Фото: URA.RU
Екатеринбуржца наградили орденом Мужества посмертно, также у него были медали за отвагу
Фото: URA.RU
Героя проводили с воинскими почестями
Фото: URA.RU
Проститься с Хушбахтом пришли его коллеги и родственники
Фото: URA.RU
На прощании был сын Хушбахта. Мальчику дали орден Мужества отца
В Екатеринбурге прошла церемония прощания с военнослужащим из Екатеринбурга Хушбахтом Турсуновым, который погиб в начале сентября при угоне его сослуживцем вертолета на Украину. Проститься с героем пришла его семья и коллеги, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Бойца проводили с воинскими почестями. Были его родственники, сын, коллеги. Каждый смог попрощаться с героем, а потом муфтий прочитал молитву над гробом», — передает журналист. В начале сентября российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и приземлил его в Харьковской области. Сослуживцам о плане побега он не рассказал. Летчик-штурман Хушбахт Турсунов и бортовой техник отказались сдаваться в плен ВСУ, поэтому были убиты. По воспоминаниям товарищей, Хушбахт был настоящим патриотом России, хотя родился в Таджикистане. Похоронят бойца на этнической родине. Екатеринбуржца наградили орденом Мужества посмертно.