В Екатеринбурге простились с летчиком, убитым при угоне вертолета МИ-8 предателем Кузьминовым. Фото

В Екатеринбурге простились с Хушбахтом Турсуновым, который погиб при угоне МИ-8
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с погибшим полковником-миротворцем у ОДО. Екатеринбург, прощание с военным, похороны военного
Церемония прощания прошла на Химмаше (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Российский летчик-предатель угнал на Украину вертолет Ми-8

В Екатеринбурге прошла церемония прощания с военнослужащим из Екатеринбурга Хушбахтом Турсуновым, который погиб в начале сентября при угоне его сослуживцем вертолета на Украину. Проститься с героем пришла его семья и коллеги, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Бойца проводили с воинскими почестями. Были его родственники, сын, коллеги. Каждый смог попрощаться с героем, а потом муфтий прочитал молитву над гробом», — передает журналист.

В начале сентября российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и приземлил его в Харьковской области. Сослуживцам о плане побега он не рассказал. Летчик-штурман Хушбахт Турсунов и бортовой техник отказались сдаваться в плен ВСУ, поэтому были убиты. По воспоминаниям товарищей, Хушбахт был настоящим патриотом России, хотя родился в Таджикистане. Похоронят бойца на этнической родине. Екатеринбуржца наградили орденом Мужества посмертно.

Хушбахт Турсунов был большим патриотом России
Хушбахт Турсунов был большим патриотом России
Фото:
Екатеринбуржца наградили орденом Мужества посмертно, также у него были медали за отвагу
Екатеринбуржца наградили орденом Мужества посмертно, также у него были медали за отвагу
Фото:
Героя проводили с воинскими почестями
Героя проводили с воинскими почестями
Фото:
Проститься с Хушбахтом пришли его коллеги и родственники
Проститься с Хушбахтом пришли его коллеги и родственники
Фото:
На прощании был сын Хушбахта. Мальчику дали орден Мужества отца
На прощании был сын Хушбахта. Мальчику дали орден Мужества отца
Фото:

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В Екатеринбурге прошла церемония прощания с военнослужащим из Екатеринбурга Хушбахтом Турсуновым, который погиб в начале сентября при угоне его сослуживцем вертолета на Украину. Проститься с героем пришла его семья и коллеги, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Бойца проводили с воинскими почестями. Были его родственники, сын, коллеги. Каждый смог попрощаться с героем, а потом муфтий прочитал молитву над гробом», — передает журналист. В начале сентября российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и приземлил его в Харьковской области. Сослуживцам о плане побега он не рассказал. Летчик-штурман Хушбахт Турсунов и бортовой техник отказались сдаваться в плен ВСУ, поэтому были убиты. По воспоминаниям товарищей, Хушбахт был настоящим патриотом России, хотя родился в Таджикистане. Похоронят бойца на этнической родине. Екатеринбуржца наградили орденом Мужества посмертно.
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