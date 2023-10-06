Путин наградил орденом Мужества екатеринбуржца, убитого во время угона Ми-8. Фото

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Прощание с погибшим полковником-миротворцем у ОДО. Екатеринбург, орден мужества
Хушбахта Турсунова наградили орденом Мужества посмертно (архивное фото) Фото:

Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил посмертно орденом Мужества пилота Хушбахта Турсунова, который был убит во время угона вертолета Ми-8 на Украину. Об этом журналисту URA.RU рассказал глава военного комиссариата по Чкаловскому району Екатеринбурга Иван Канивец.

«Владимир Путин наградил Хушбахта Турсунова орденом Мужества посмертно. Также у погибшего есть медаль „За отвагу“ и медаль участника спецоперации», — отметил Канивец.

Екатеринбуржец Хушбахт Турсунов был убит во время угона Ми-8 на Украину предателем Максимом Кузьминовым. По воспоминаниям товарищей, Хушбахт был настоящим патриотом России, хотя родился в Таджикистане. Прощание с военнослужащим прошло в Екатеринбурге, а похоронят пилота на этнической родине.

В начале сентября российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и приземлил его в Харьковской области. Сослуживцам о плане побега он не рассказал. Летчик-штурман и бортовой техник отказались сдаваться в плен ВСУ, поэтому были убиты. Позже Кузьмин заявил, что угнал транспорт для Вооруженных сил Украины.

Хушбахт Турсунов получил награду посмертно
Хушбахт Турсунов получил награду посмертно
Фото:
У военного были и другие медали
У военного были и другие медали
Фото:

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Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил посмертно орденом Мужества пилота Хушбахта Турсунова, который был убит во время угона вертолета Ми-8 на Украину. Об этом журналисту URA.RU рассказал глава военного комиссариата по Чкаловскому району Екатеринбурга Иван Канивец. «Владимир Путин наградил Хушбахта Турсунова орденом Мужества посмертно. Также у погибшего есть медаль „За отвагу“ и медаль участника спецоперации», — отметил Канивец. Екатеринбуржец Хушбахт Турсунов был убит во время угона Ми-8 на Украину предателем Максимом Кузьминовым. По воспоминаниям товарищей, Хушбахт был настоящим патриотом России, хотя родился в Таджикистане. Прощание с военнослужащим прошло в Екатеринбурге, а похоронят пилота на этнической родине. В начале сентября российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и приземлил его в Харьковской области. Сослуживцам о плане побега он не рассказал. Летчик-штурман и бортовой техник отказались сдаваться в плен ВСУ, поэтому были убиты. Позже Кузьмин заявил, что угнал транспорт для Вооруженных сил Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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