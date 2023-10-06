Путин наградил орденом Мужества екатеринбуржца, убитого во время угона Ми-8. Фото

06 октября 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Хушбахта Турсунова наградили орденом Мужества посмертно (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил посмертно орденом Мужества пилота Хушбахта Турсунова, который был убит во время угона вертолета Ми-8 на Украину. Об этом журналисту URA.RU рассказал глава военного комиссариата по Чкаловскому району Екатеринбурга Иван Канивец. «Владимир Путин наградил Хушбахта Турсунова орденом Мужества посмертно. Также у погибшего есть медаль „За отвагу“ и медаль участника спецоперации», — отметил Канивец. Екатеринбуржец Хушбахт Турсунов был убит во время угона Ми-8 на Украину предателем Максимом Кузьминовым. По воспоминаниям товарищей, Хушбахт был настоящим патриотом России, хотя родился в Таджикистане. Прощание с военнослужащим прошло в Екатеринбурге, а похоронят пилота на этнической родине. В начале сентября российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и приземлил его в Харьковской области. Сослуживцам о плане побега он не рассказал. Летчик-штурман и бортовой техник отказались сдаваться в плен ВСУ, поэтому были убиты. Позже Кузьмин заявил, что угнал транспорт для Вооруженных сил Украины. Хушбахт Турсунов получил награду посмертно Фото: URA.RU У военного были и другие медали Фото: URA.RU

Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил посмертно орденом Мужества пилота Хушбахта Турсунова, который был убит во время угона вертолета Ми-8 на Украину. Об этом журналисту URA.RU рассказал глава военного комиссариата по Чкаловскому району Екатеринбурга Иван Канивец. «Владимир Путин наградил Хушбахта Турсунова орденом Мужества посмертно. Также у погибшего есть медаль „За отвагу“ и медаль участника спецоперации», — отметил Канивец. Екатеринбуржец Хушбахт Турсунов был убит во время угона Ми-8 на Украину предателем Максимом Кузьминовым. По воспоминаниям товарищей, Хушбахт был настоящим патриотом России, хотя родился в Таджикистане. Прощание с военнослужащим прошло в Екатеринбурге, а похоронят пилота на этнической родине. В начале сентября российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и приземлил его в Харьковской области. Сослуживцам о плане побега он не рассказал. Летчик-штурман и бортовой техник отказались сдаваться в плен ВСУ, поэтому были убиты. Позже Кузьмин заявил, что угнал транспорт для Вооруженных сил Украины.