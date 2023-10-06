Товарищи рассказали о екатеринбургском пилоте, убитом во время угона МИ-8 на Украину

Убитый во время угона МИ-8 на Украину пилот Турсунов был настоящим патриотом РФ

06 октября 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Штурмана Хушбахта Турсунова товарищи вспоминают как патриота России Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Екатеринбургский штурман Хушбахт Турсунов, убитый во время угона МИ-8 на Украину, был настоящим патриотом России несмотря на то, что родился в Таджикистане. Он имел непревзойденное чувство юмора, мог поднять настроение даже в самый сложный момент. Своими воспоминаниями о пилоте с корреспондентом URA.RU поделились товарищи Турсунова на условиях анонимности. «Хушбахт был человеком слова, надежным. Если обещал помочь, то можно было не сомневаться в том, что обещанное будет выполнено. К нему можно было обратиться за советом, да и просто поговорить по душам. Кроме всего, он был самым настоящим патриотом России. Парень из Таджикистана любил Россию больше, чем многие коренные жители нашей страны. А его чувству юмора можно было позавидовать: даже в самые сложные времена он своими шутками разряжал ситуацию. Нам его будет не хватать. Для нас, его друзей, он навсегда останется товарищем, другом и братом», — поделились воспоминаниями с журналистом URA.RU товарищи Турсунова. URA.RU писало о том, что погибший пилот Хушбахт Турсунов был жителем Екатеринбурга и служащим ЦВО. Боец был убит во время угона МИ-8 летчиком-предателем Максимом Кузьминовым.

Екатеринбургский штурман Хушбахт Турсунов, убитый во время угона МИ-8 на Украину, был настоящим патриотом России несмотря на то, что родился в Таджикистане. Он имел непревзойденное чувство юмора, мог поднять настроение даже в самый сложный момент. Своими воспоминаниями о пилоте с корреспондентом URA.RU поделились товарищи Турсунова на условиях анонимности. «Хушбахт был человеком слова, надежным. Если обещал помочь, то можно было не сомневаться в том, что обещанное будет выполнено. К нему можно было обратиться за советом, да и просто поговорить по душам. Кроме всего, он был самым настоящим патриотом России. Парень из Таджикистана любил Россию больше, чем многие коренные жители нашей страны. А его чувству юмора можно было позавидовать: даже в самые сложные времена он своими шутками разряжал ситуацию. Нам его будет не хватать. Для нас, его друзей, он навсегда останется товарищем, другом и братом», — поделились воспоминаниями с журналистом URA.RU товарищи Турсунова. URA.RU писало о том, что погибший пилот Хушбахт Турсунов был жителем Екатеринбурга и служащим ЦВО. Боец был убит во время угона МИ-8 летчиком-предателем Максимом Кузьминовым.