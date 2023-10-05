05 октября 2023

Пермяков зовут работать на производство «Тигров» и БТР за 170 тысяч рублей

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Учения горного мотострелкового соеденинения на полигоне Кара-Хаак. Республика Тыва, Кызыл, военная техника, бронеавтомобиль тигр, военные учения, полигон кара хаак
Предприятие производит БТР различных модификаций и бронеавтомобили «Тигр» Фото:

Жителям Пермского края предлагают трудоустроиться на входящий в состав холдинга «Группа ГАЗ» Арзамасский машиностроительный завод. Предприятию, которое занимается производством военной техники, в том числе БТР и бронеавтомобилей «Тигр», требуются разнорабочие, слесари, грузчики и другие сотрудники. Работать необходимо вахтовым методом, за двухмесячную вахту обещают платить от 170 тысяч рублей.

«Вакансии для жителей Пермского края. Работа вахтовым методом на одном из крупнейших автопроизводств страны — в холдинге „Группа ГАЗ“. Локация — Арзамас Нижегородской области. Заработная плата за двухмесячную вахту — от 170 тысяч рублей. Требуются рабочие различных специальностей, рассмотрим без опыта. Оплату проезда компенсируем», — сообщается в описаниях вакансий на популярном сайте бесплатных объявлений.

Арзамасский машзавод является российским производителем военной техники и запчастей. Предприятие выпускает бронетранспортеры различных модификаций и бронеавтомобили повышенной проходимости «Тигр». Также на заводе производят вездеходы ГАЗ, предназначенные для тушения пожаров на промышленных объектах и другую технику гражданского назначения. Предприятие входит в состав одного из крупнейших российских машиностроительных холдингов «Группа ГАЗ».

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на предприятии в Уфе, где требуются токари на производстве двигателей для истребителей Су-57 и Су-35. Рабочим обещают заработную плату в 280 тысяч рублей.

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Жителям Пермского края предлагают трудоустроиться на входящий в состав холдинга «Группа ГАЗ» Арзамасский машиностроительный завод. Предприятию, которое занимается производством военной техники, в том числе БТР и бронеавтомобилей «Тигр», требуются разнорабочие, слесари, грузчики и другие сотрудники. Работать необходимо вахтовым методом, за двухмесячную вахту обещают платить от 170 тысяч рублей. «Вакансии для жителей Пермского края. Работа вахтовым методом на одном из крупнейших автопроизводств страны — в холдинге „Группа ГАЗ“. Локация — Арзамас Нижегородской области. Заработная плата за двухмесячную вахту — от 170 тысяч рублей. Требуются рабочие различных специальностей, рассмотрим без опыта. Оплату проезда компенсируем», — сообщается в описаниях вакансий на популярном сайте бесплатных объявлений. Арзамасский машзавод является российским производителем военной техники и запчастей. Предприятие выпускает бронетранспортеры различных модификаций и бронеавтомобили повышенной проходимости «Тигр». Также на заводе производят вездеходы ГАЗ, предназначенные для тушения пожаров на промышленных объектах и другую технику гражданского назначения. Предприятие входит в состав одного из крупнейших российских машиностроительных холдингов «Группа ГАЗ». Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на предприятии в Уфе, где требуются токари на производстве двигателей для истребителей Су-57 и Су-35. Рабочим обещают заработную плату в 280 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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