Сбежавший из соликамской колонии осужденный получил новый срок

06 октября 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

Суд приговорил мужчину за побег к 6 годам колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Соликамске Пермского края вынесли приговор осужденному, который сбежал из колонии-поселения в июне этого года. Мужчина воспользовался отсутствием контроля со стороны силовиков и самовольно покинул исправительное учреждение. Суд признал его виновным по статье о побеге из места лишения свободы (ч. 1 ст. 313 УК РФ).Теперь осужденному придется отбывать новый срок в колонии строго режима, говорится на сайте прокуратуры Пермского края. «Соликамский городской суд с учетом позиции гособвинения, по совокупности преступлений и неотбытой части наказания, приговорил виновного к шести годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима», — сказано на сайте надзорного ведомства. Приговор суда не вступил в законную силу. URA.RU рассказывало также, что летом 2022 года из колонии-поселения под Соликамском сбежал особо опасный преступник. Мужчина отбывал 20-летний срок за убийство таксистов. Спустя несколько дней после побега осужденного удалось задержать сотрудникам ГУФСИН в поселке Сылва. В марте этого года из исправительного учреждения в Соликамске совершил побег мужчина, осужденный за изнасилования. Он был пойман в Березниках спустя несколько часов после побега.

В Соликамске Пермского края вынесли приговор осужденному, который сбежал из колонии-поселения в июне этого года. Мужчина воспользовался отсутствием контроля со стороны силовиков и самовольно покинул исправительное учреждение. Суд признал его виновным по статье о побеге из места лишения свободы (ч. 1 ст. 313 УК РФ).Теперь осужденному придется отбывать новый срок в колонии строго режима, говорится на сайте прокуратуры Пермского края. «Соликамский городской суд с учетом позиции гособвинения, по совокупности преступлений и неотбытой части наказания, приговорил виновного к шести годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима», — сказано на сайте надзорного ведомства. Приговор суда не вступил в законную силу. URA.RU рассказывало также, что летом 2022 года из колонии-поселения под Соликамском сбежал особо опасный преступник. Мужчина отбывал 20-летний срок за убийство таксистов. Спустя несколько дней после побега осужденного удалось задержать сотрудникам ГУФСИН в поселке Сылва. В марте этого года из исправительного учреждения в Соликамске совершил побег мужчина, осужденный за изнасилования. Он был пойман в Березниках спустя несколько часов после побега.