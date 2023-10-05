Глава депздрава Сигидаев съездил в медвуз Тюмени, где числится завкафедрой. Фото

06 октября 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Алексей Сигидаев вручил грамоты сотрудникам ТГМУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев поздравил Тюменский государственный медицинский университет с 60-летием. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте». «Сегодня принял участие в торжественном мероприятии, посвященному 60-летию со дня образования Тюменского государственного медицинского университета. С гордостью произнес со сцены речь-обращение нашего губернатора В.М.Шумкова к ректору университета», — написал Сигидаев. Шумков в своем обращении пожелал ректору ТГМУ крепкого здоровья, праздничного настроения, благополучия и оптимизма. Губернатор отметил, что подготовка молодых кадров — это одно из главных и ответственных направлений развития здравоохранения. Сигидаев вручил грамоты департамента здравоохранения Курганской области профессору кафедры респираторной медицины, доценту кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии, ассистенту кафедры внутренних болезней, поликлинической терапии и семейной медицины. URA.RU писало, что глава департамента здравоохранения Курганской области работает завкафедрой тюменского медвуза. Базовая кафедра клинических дисциплин открыта в Кургане 1 сентября 2017 года. На базе курганских больниц проходят обучение студенты по специальности «Лечебное дело» 6-го курса, повышают квалификацию врачи-терапевты. На запрос агентства курганский депздрав ответил, что не усмотрел конфликта интересов в совмещении должностей Сигидаева, а так же в том, что главным внештатным специалистом депздрава стал директор института клинической медицины ТГМУ Павел Зотов, которому подчиняется кафедра. В депздраве пояснили, что Сигидаев руководит кафедрой на безвозмездной основе. Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев поздравил сотрудников Тюменского государственного медицинского университета с 60-лением вуза Фото: Алексей Сигидаев, соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/id817753284 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев поздравил Тюменский государственный медицинский университет с 60-летием. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте». «Сегодня принял участие в торжественном мероприятии, посвященному 60-летию со дня образования Тюменского государственного медицинского университета. С гордостью произнес со сцены речь-обращение нашего губернатора В.М.Шумкова к ректору университета», — написал Сигидаев. Шумков в своем обращении пожелал ректору ТГМУ крепкого здоровья, праздничного настроения, благополучия и оптимизма. Губернатор отметил, что подготовка молодых кадров — это одно из главных и ответственных направлений развития здравоохранения. Сигидаев вручил грамоты департамента здравоохранения Курганской области профессору кафедры респираторной медицины, доценту кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии, ассистенту кафедры внутренних болезней, поликлинической терапии и семейной медицины. URA.RU писало, что глава департамента здравоохранения Курганской области работает завкафедрой тюменского медвуза. Базовая кафедра клинических дисциплин открыта в Кургане 1 сентября 2017 года. На базе курганских больниц проходят обучение студенты по специальности «Лечебное дело» 6-го курса, повышают квалификацию врачи-терапевты. На запрос агентства курганский депздрав ответил, что не усмотрел конфликта интересов в совмещении должностей Сигидаева, а так же в том, что главным внештатным специалистом депздрава стал директор института клинической медицины ТГМУ Павел Зотов, которому подчиняется кафедра. В депздраве пояснили, что Сигидаев руководит кафедрой на безвозмездной основе.