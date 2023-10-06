ФСБ раскрыла подробности о судьбе советских пленных в Кенигсберге

ФСБ: в Кенигсберге нацисты расстреляли пленных, чтобы замести следы

06 октября 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

В Кенигсберге было расстреляно порядка 1700 пленных, следует из архивов ФСБ Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Кенигсберге (ныне Калининград), весной 1945 года гитлеровцы устроили массовый расстрел советских военнопленных. Тогда немцы решили расправиться с пленными из-за страха того, что узники присоединятся к Красной армии, которая приближалась к городу. Это следует из рассекреченных материалов УФСБ России по Калининградской области. Расправой над военнопленными занимались сотрудники организаций гитлеровской партии НСДАП Отто Машон, Пауль Нет и Артур Иортциг. «Под руководством указанных лиц и при их непосредственном участии в 19 лагерях города Кенигсберга было расстреляно около 1700 человек», — говорится в документах, находящихся в распоряжении РИА Новости. Также они руководили дружинами, предназначенными для диверсий в тылу советских войск. На допросе Машон заявил, что расстреливали пленников по мере приближения к городу Красной армии. Он уточнял, что опасался присоединения заключенных в ее ряды и борьбы против гитлеровцев. Уточняется, что среди расстрелянных были советские граждане, которых насильно привезли в Восточную Пруссию для использования их как рабов. Кроме того, пленников содержали в невыносимых условиях.

В Кенигсберге (ныне Калининград), весной 1945 года гитлеровцы устроили массовый расстрел советских военнопленных. Тогда немцы решили расправиться с пленными из-за страха того, что узники присоединятся к Красной армии, которая приближалась к городу. Это следует из рассекреченных материалов УФСБ России по Калининградской области. Расправой над военнопленными занимались сотрудники организаций гитлеровской партии НСДАП Отто Машон, Пауль Нет и Артур Иортциг. «Под руководством указанных лиц и при их непосредственном участии в 19 лагерях города Кенигсберга было расстреляно около 1700 человек», — говорится в документах, находящихся в распоряжении РИА Новости. Также они руководили дружинами, предназначенными для диверсий в тылу советских войск. На допросе Машон заявил, что расстреливали пленников по мере приближения к городу Красной армии. Он уточнял, что опасался присоединения заключенных в ее ряды и борьбы против гитлеровцев. Уточняется, что среди расстрелянных были советские граждане, которых насильно привезли в Восточную Пруссию для использования их как рабов. Кроме того, пленников содержали в невыносимых условиях.