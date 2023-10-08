В курганском городе сорвалось заседание гордумы из-за неявки руководства

09 октября 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Руководство не предупредило депутатов о своем отсутствии, из-за чего заседание гордумы в Шадринске (Курганская область) сорвалось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заседание гордумы Шадринска сорвалось из-за того, что председатель гордумы Владимир Пикалин и его заместитель Александр Савин не смогли присутствовать на заседании. Об этом URA.RU сообщил депутат шадринской гордумы Александр Бухаров, который присутствовал на несостоявшемся заседании. «На заседании собрались часть депутатов, прокурор, но оказалось, что председатель Пикалин уехал по партийным делам на форум „Единой России“ в Челябинск. В таком случае рассмотреть и принять решение думы должен был его заместитель — Александр Савин, но и он отсутствовал из-за срочных дел по работе. А в уставе сказано, что без них проводить заседание невозможно», — говорит Бухаров. Со слов депутата, многие удивились, что их не предупредили об этом заранее, и высказывали свое недовольство. Конференция лидеров ЕР, на которую уехал председатель, проходила 6 октября, в день заседания думы. Редакция URA.RU попыталась связаться с председателем шадринской гордумы Пикалиным, но на телефонный звонок корреспондента он не ответил. Также корреспондент URA.RU пытался связаться с аппаратом думы по номеру телефона. Ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что шадринский межрайонный прокурор Василий Григорьев подал в суд на местную гордуму. Иск был связан с тем, что депутаты на заседании не поддержали протест прокурора, который считает, что мэру города Шадринска Антону Мокану незаконно выплатили премию в конце прошлого года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заседание гордумы Шадринска сорвалось из-за того, что председатель гордумы Владимир Пикалин и его заместитель Александр Савин не смогли присутствовать на заседании. Об этом URA.RU сообщил депутат шадринской гордумы Александр Бухаров, который присутствовал на несостоявшемся заседании. «На заседании собрались часть депутатов, прокурор, но оказалось, что председатель Пикалин уехал по партийным делам на форум „Единой России“ в Челябинск. В таком случае рассмотреть и принять решение думы должен был его заместитель — Александр Савин, но и он отсутствовал из-за срочных дел по работе. А в уставе сказано, что без них проводить заседание невозможно», — говорит Бухаров. Со слов депутата, многие удивились, что их не предупредили об этом заранее, и высказывали свое недовольство. Конференция лидеров ЕР, на которую уехал председатель, проходила 6 октября, в день заседания думы. Редакция URA.RU попыталась связаться с председателем шадринской гордумы Пикалиным, но на телефонный звонок корреспондента он не ответил. Также корреспондент URA.RU пытался связаться с аппаратом думы по номеру телефона. Ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что шадринский межрайонный прокурор Василий Григорьев подал в суд на местную гордуму. Иск был связан с тем, что депутаты на заседании не поддержали протест прокурора, который считает, что мэру города Шадринска Антону Мокану незаконно выплатили премию в конце прошлого года.