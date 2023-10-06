Губернатор Махонин рассказал, когда в Перми запустят суда на электротяге. Видео

Губернатор Махонин похвастался пермским транспортом на Первом канале

06 октября 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Первое судно на электротяге выйдет на маршрут в 2024 году (архивное фото) Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Первое судно на электротяге выйдет в Перми на маршрут в 2024 году. Об этом корреспонденту Первого канала рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Глава региона стал героем сюжета, в котором шла речь о развитии городского общественного транспорта. Сюжет размещен в группе «Пермгорэлектротранса» в соцсети «ВКонтакте». Новость по теме Махонин анонсировал рост электротранспорта в Перми «Уже сейчас в Перми 24 трамвая низкопольных, совершенно новых. В планах до 2025 года еще трамваи поменять. Мы нацелены на то, чтобы в этом году открыть первый маршрут на 16-ти электробусах, и будет будет запущен в следующем году первый электрический транспорт на воде», — рассказал Махонин. Ранее Махонин заявлял о планах пустить по Каме водные электротрамваи к лету 2023 года. Предполагалось, что они будут курсировать маршруту Пермь — Закамск — Краснокамск. Для этих целей власти рассчитывали обеспечить соответствующую инфраструктуру, установив плавучие причалы, которые производит «Пермская судоверфь». Также региону одобрен специальный казначейский кредит, который позволит закупить для краевой столицы 30 новых трамваев. Их изготовление и поставку профинансировала госкорпорация ВЭБ.РФ. Сумма выделенных инвестиций составила 1,7 млрд рублей. Транспорт будет доставлен в столицу Прикамья по концессионному соглашению с пермским подразделением московского ООО «Мовиста регионы». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первое судно на электротяге выйдет в Перми на маршрут в 2024 году. Об этом корреспонденту Первого канала рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Глава региона стал героем сюжета, в котором шла речь о развитии городского общественного транспорта. Сюжет размещен в группе «Пермгорэлектротранса» в соцсети «ВКонтакте». «Уже сейчас в Перми 24 трамвая низкопольных, совершенно новых. В планах до 2025 года еще трамваи поменять. Мы нацелены на то, чтобы в этом году открыть первый маршрут на 16-ти электробусах, и будет будет запущен в следующем году первый электрический транспорт на воде», — рассказал Махонин. Ранее Махонин заявлял о планах пустить по Каме водные электротрамваи к лету 2023 года. Предполагалось, что они будут курсировать маршруту Пермь — Закамск — Краснокамск. Для этих целей власти рассчитывали обеспечить соответствующую инфраструктуру, установив плавучие причалы, которые производит «Пермская судоверфь». Также региону одобрен специальный казначейский кредит, который позволит закупить для краевой столицы 30 новых трамваев. Их изготовление и поставку профинансировала госкорпорация ВЭБ.РФ. Сумма выделенных инвестиций составила 1,7 млрд рублей. Транспорт будет доставлен в столицу Прикамья по концессионному соглашению с пермским подразделением московского ООО «Мовиста регионы».