Пилот предположил, где в самолете Пригожина произошел взрыв

Взрыв, ставший причиной крушения самолета бизнесмена Евгения Пригожина, мог произойти в центре салона, где находилось крепление крыла к фюзеляжу. О такой версии рассказал заслуженный пилот России Евгений Серых.
«Взрыв, предположительно, произошел в том месте, где крепится крыло к фюзеляжу самолета — в районе центроплана, примерно в середине салона», — передает слова Евгения Серых РИА Новости. Также пилот отверг версию, что бизнес-джет потерпел крушение из-за взрыва на борту гранаты. По его словам, в самолете должно было сдетонировать что-то посильнее.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи допустил, что авиакатастрофа с Пригожиным могла произойти в результате взрыва гранаты, пишет деловое издание «Взгляд». Военный летчик Андрей Красноперов подчеркнул, что хвост самолета нашли целым, что говорит о разрыве джета, а не атаке транспорта извне. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что пока нельзя точно узнать о причинах случившегося.
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