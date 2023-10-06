Пилот предположил, где в самолете Пригожина произошел взрыв

Пилот Серых допустил, что взрыв в самолете Пригожина произошел у крепления крыла
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Взрыв в самолете Пригожина произошел в центре салона, считает Евгений Серых Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Взрыв, ставший причиной крушения самолета бизнесмена Евгения Пригожина, мог произойти в центре салона, где находилось крепление крыла к фюзеляжу. О такой версии рассказал заслуженный пилот России Евгений Серых.

«Взрыв, предположительно, произошел в том месте, где крепится крыло к фюзеляжу самолета — в районе центроплана, примерно в середине салона», — передает слова Евгения Серых РИА Новости. Также пилот отверг версию, что бизнес-джет потерпел крушение из-за взрыва на борту гранаты. По его словам, в самолете должно было сдетонировать что-то посильнее.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи допустил, что авиакатастрофа с Пригожиным могла произойти в результате взрыва гранаты, пишет деловое издание «Взгляд». Военный летчик Андрей Красноперов подчеркнул, что хвост самолета нашли целым, что говорит о разрыве джета, а не атаке транспорта извне. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что пока нельзя точно узнать о причинах случившегося.

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Взрыв, ставший причиной крушения самолета бизнесмена Евгения Пригожина, мог произойти в центре салона, где находилось крепление крыла к фюзеляжу. О такой версии рассказал заслуженный пилот России Евгений Серых. «Взрыв, предположительно, произошел в том месте, где крепится крыло к фюзеляжу самолета — в районе центроплана, примерно в середине салона», — передает слова Евгения Серых РИА Новости. Также пилот отверг версию, что бизнес-джет потерпел крушение из-за взрыва на борту гранаты. По его словам, в самолете должно было сдетонировать что-то посильнее. Ранее президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи допустил, что авиакатастрофа с Пригожиным могла произойти в результате взрыва гранаты, пишет деловое издание «Взгляд». Военный летчик Андрей Красноперов подчеркнул, что хвост самолета нашли целым, что говорит о разрыве джета, а не атаке транспорта извне. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что пока нельзя точно узнать о причинах случившегося.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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