Из Екатеринбурга таинственно исчез лев с золотыми яйцами. Фото

07 октября 2023 в 07:08 Размер текста - 17 +

Статуя льва с позолоченными генитальями разделила общественность, хотя должна была объединить Фото: Размик Закарян © URA.RU С улицы Вайнера в Екатеринбурге пропала пластиковая фигура льва с позолоченными яйцами, из-за которой горожане разделились на два лагеря. Этому событию предшествовала загадочная публикация в telegram-канале компании «Сима-Ленд», намекающая на то, что лев временно, а может навсегда, уйдет из медиаповестки. «Появился утром, неожиданно, из ночи. Красивый, огромный, с горящими глазами. Он был необычный, с юмором и хотел понравиться людям. Не увидев ответного огня в глазах некоторых людей, он грустно опустил голову и пошел к себе домой, чтобы сохранить мир», — говорится в сообщении. Скульптура льва с яркой деталью — большими, отливающими золотом гениталиями, появилась на улице Вайнера в ночь на 5 октября как отсылка к тому, что 30 тысяч лет назад на Урале, предположительно, жили львы. Среди екатеринбуржцев сразу начались бурные обсуждения, насколько уместен такой памятник в центре города. Кто-то просил убрать скульптуру, защитники льва напротив были рады ей. В частности, идею поддержала журналистка Ксения Собчак, назвав занудами тех, кто выступил против. После этого в компании «Сима-Ленд» решили, что «лев не может быть фигурой раздора, он был призван порадовать и объединить горожан». Об этом URA.RU рассказал собеседник из мэрии Екатеринбурга, погруженный в детали проекта. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С улицы Вайнера в Екатеринбурге пропала пластиковая фигура льва с позолоченными яйцами, из-за которой горожане разделились на два лагеря. Этому событию предшествовала загадочная публикация в telegram-канале компании «Сима-Ленд», намекающая на то, что лев временно, а может навсегда, уйдет из медиаповестки. «Появился утром, неожиданно, из ночи. Красивый, огромный, с горящими глазами. Он был необычный, с юмором и хотел понравиться людям. Не увидев ответного огня в глазах некоторых людей, он грустно опустил голову и пошел к себе домой, чтобы сохранить мир», — говорится в сообщении. Скульптура льва с яркой деталью — большими, отливающими золотом гениталиями, появилась на улице Вайнера в ночь на 5 октября как отсылка к тому, что 30 тысяч лет назад на Урале, предположительно, жили львы. Среди екатеринбуржцев сразу начались бурные обсуждения, насколько уместен такой памятник в центре города. Кто-то просил убрать скульптуру, защитники льва напротив были рады ей. В частности, идею поддержала журналистка Ксения Собчак, назвав занудами тех, кто выступил против. После этого в компании «Сима-Ленд» решили, что «лев не может быть фигурой раздора, он был призван порадовать и объединить горожан». Об этом URA.RU рассказал собеседник из мэрии Екатеринбурга, погруженный в детали проекта.