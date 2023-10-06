Собчак заступилась за екатеринбургского льва с золотыми яйцами

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Статуя льва на улице Вайнера. Екатеринбург, лев на вайнера, статуя льва
Ксения Собчак оправдала неоднозначную фигуру в центре Екатеринбурга Фото:

Журналистка Ксения Собчак заступилась за установленную в центре Екатеринбурга фигуру льва с золотыми яйцами. Она назвала «занудами» людей, выступающих против скульптуры.

В пятницу, 6 октября, Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня» опубликовала пост, в котором рассказала об установленной в Екатеринбурге пластиковой фигуре льва с массивными гениталиями, выкрашенными в цвет «под золото». Она привела позицию недовольных фигурой активистов, а также комментарий организации, установившей ее. В конце поста Собчак написала «зануды» и поставила грустный смайлик в отношении людей, выступающих против льва.

На пешеходной улице Вайнера в центре Екатеринбурга в ночь на 5 октября появилась массивная скульптура льва с яркой деталью — большими, отливающими золотом гениталиями. Его установили потому, что, предположительно, 30 тысяч лет назад на Урале жили львы. Память о них было решено увековечить в пластиковой фигуре.

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Журналистка Ксения Собчак заступилась за установленную в центре Екатеринбурга фигуру льва с золотыми яйцами. Она назвала «занудами» людей, выступающих против скульптуры. В пятницу, 6 октября, Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня» опубликовала пост, в котором рассказала об установленной в Екатеринбурге пластиковой фигуре льва с массивными гениталиями, выкрашенными в цвет «под золото». Она привела позицию недовольных фигурой активистов, а также комментарий организации, установившей ее. В конце поста Собчак написала «зануды» и поставила грустный смайлик в отношении людей, выступающих против льва. На пешеходной улице Вайнера в центре Екатеринбурга в ночь на 5 октября появилась массивная скульптура льва с яркой деталью — большими, отливающими золотом гениталиями. Его установили потому, что, предположительно, 30 тысяч лет назад на Урале жили львы. Память о них было решено увековечить в пластиковой фигуре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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