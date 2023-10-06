В ХМАО назвали дату выборов преемника умершего мэра Мегиона

Преемника умершего мэра Мегиона Дейнеки выберут 1 ноября

Депутаты выберут мэра Мегиона 1 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

Преемника умершего мэра Мегиона Олега Дейнеки выберут 1 ноября. Об этом URA.RU сообщил депутат городской думы от КПРФ Виктор Макаров.

«Выборы мэра Мегиона пройдут 1 ноября. Сегодня этот вопрос обсуждался на заседании профильных думских комитетов», — поделился депутат.

По словам Макарова, заявиться на конкурс по замещению должности главы города кандидаты смогут с 12 по 26 октября. Для того, чтобы выборы состоялись, на пост мэра должно быть как минимум двое претендентов. Четырех членов конкурсной комиссии выберет дума Мегиона из списка нефтяников и общественников. Еще столько же должна предложить губернатор ХМАО Наталья Комарова.

В список членов комиссии, выбранных думой, вошли Ольга Васильченко (соцкоординатор филиала фонда «Защитники Отечества»), Наталья Капуста (начальник кадрового управления мэрии), общественник Сергей Сапичев и директор обособленного подразделения ООО «Евро-трэйд-сервис» Никита Берстенев. Секретарем комиссии выбрали Капусту.

Ранее URA.RU писало об обострении борьбы за кресло главы Мегиона. Местные политэлиты готовятся к переделу власти.