В ХМАО назвали дату выборов преемника умершего мэра Мегиона

Преемника умершего мэра Мегиона Дейнеки выберут 1 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция регионального отделения партии «Новые люди». Екатеринбург, тайное голосование, урна, бюллетени, голосование
Депутаты выберут мэра Мегиона 1 ноября Фото:

Преемника умершего мэра Мегиона Олега Дейнеки выберут 1 ноября. Об этом URA.RU сообщил депутат городской думы от КПРФ Виктор Макаров.

«Выборы мэра Мегиона пройдут 1 ноября. Сегодня этот вопрос обсуждался на заседании профильных думских комитетов», — поделился депутат.

По словам Макарова, заявиться на конкурс по замещению должности главы города кандидаты смогут с 12 по 26 октября. Для того, чтобы выборы состоялись, на пост мэра должно быть как минимум двое претендентов. Четырех членов конкурсной комиссии выберет дума Мегиона из списка нефтяников и общественников. Еще столько же должна предложить губернатор ХМАО Наталья Комарова.

В список членов комиссии, выбранных думой, вошли Ольга Васильченко (соцкоординатор филиала фонда «Защитники Отечества»), Наталья Капуста (начальник кадрового управления мэрии), общественник Сергей Сапичев и директор обособленного подразделения ООО «Евро-трэйд-сервис» Никита Берстенев. Секретарем комиссии выбрали Капусту.

Ранее URA.RU писало об обострении борьбы за кресло главы Мегиона. Местные политэлиты готовятся к переделу власти.

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Преемника умершего мэра Мегиона Олега Дейнеки выберут 1 ноября. Об этом URA.RU сообщил депутат городской думы от КПРФ Виктор Макаров. «Выборы мэра Мегиона пройдут 1 ноября. Сегодня этот вопрос обсуждался на заседании профильных думских комитетов», — поделился депутат. По словам Макарова, заявиться на конкурс по замещению должности главы города кандидаты смогут с 12 по 26 октября. Для того, чтобы выборы состоялись, на пост мэра должно быть как минимум двое претендентов. Четырех членов конкурсной комиссии выберет дума Мегиона из списка нефтяников и общественников. Еще столько же должна предложить губернатор ХМАО Наталья Комарова. В список членов комиссии, выбранных думой, вошли Ольга Васильченко (соцкоординатор филиала фонда «Защитники Отечества»), Наталья Капуста (начальник кадрового управления мэрии), общественник Сергей Сапичев и директор обособленного подразделения ООО «Евро-трэйд-сервис» Никита Берстенев. Секретарем комиссии выбрали Капусту. Ранее URA.RU писало об обострении борьбы за кресло главы Мегиона. Местные политэлиты готовятся к переделу власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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