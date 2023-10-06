Сын Кадырова, избивший поджигателя Корана, стал Героем Чечни

06 октября 2023 в 23:20 Размер текста - 17 +

Сын Рамзана Кадырова получил звание Героя Чеченской Республики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму, который избил задержанного из-за сожжения Корана Никиту Журавеля, присвоили звание Героя Чеченской Республики. Об этом сообщил депутат Госдумы, заместитель председателя правительства Чечни Адам Делимханов. «Нет сомнений, дорогой племянник Адам Рамзанович является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека. С самых юных лет он проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну», — написал в своем telegram-канале Делимханов. По его словам, Адам Кадыров занял первое место во внутреннем зачете в рамках 10-го открытого чемпионата по тактической стрельбе. «Адам проявил себя как истинный воин и настоящий боец», — добавил депутат. Высшее звание Чеченской Республики, присваивается главой региона за выдающиеся заслуги перед регионом и ее народом. Медаль изготавливается из золота 750-й пробы. Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, на котором его сын Адам избивает Никиту Журавеля, которого задержали за сожжение Коран. Глава Чечни отметил, что его родственник совершил правильный поступок.

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму, который избил задержанного из-за сожжения Корана Никиту Журавеля, присвоили звание Героя Чеченской Республики. Об этом сообщил депутат Госдумы, заместитель председателя правительства Чечни Адам Делимханов. «Нет сомнений, дорогой племянник Адам Рамзанович является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека. С самых юных лет он проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну», — написал в своем telegram-канале Делимханов. По его словам, Адам Кадыров занял первое место во внутреннем зачете в рамках 10-го открытого чемпионата по тактической стрельбе. «Адам проявил себя как истинный воин и настоящий боец», — добавил депутат. Высшее звание Чеченской Республики, присваивается главой региона за выдающиеся заслуги перед регионом и ее народом. Медаль изготавливается из золота 750-й пробы. Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, на котором его сын Адам избивает Никиту Журавеля, которого задержали за сожжение Коран. Глава Чечни отметил, что его родственник совершил правильный поступок.