В Екатеринбурге полиция ищет жертв студента из Йемена, домогавшегося до девочки

В Екатеринбурге полицейские ищут пострадавших от студента Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) из Йемена, который домогался до школьницы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
«Просим всех, кто пострадал от данного лица, а также обладает сведениями о его жертвах, сообщить по телефону +7 (965) 513-42-49 (уголовный розыск) или 102 (02)», — призывают силовики. Также можно обратиться в ближайший территориальный ОВД.
Известно, что студент домогался как минимум до одной школьницы у торгового центра «Парк Хаус». По словам девочки, он подбежал к ней со спины и потрогал за ягодицы. После этого полицейские задержали парня.
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