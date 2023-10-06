В Екатеринбурге полиция ищет жертв студента из Йемена, домогавшегося до девочки

06 октября 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

Студент из Йемена домогался до школьницы в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге полицейские ищут пострадавших от студента Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) из Йемена, который домогался до школьницы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Просим всех, кто пострадал от данного лица, а также обладает сведениями о его жертвах, сообщить по телефону +7 (965) 513-42-49 (уголовный розыск) или 102 (02)», — призывают силовики. Также можно обратиться в ближайший территориальный ОВД. Известно, что студент домогался как минимум до одной школьницы у торгового центра «Парк Хаус». По словам девочки, он подбежал к ней со спины и потрогал за ягодицы. После этого полицейские задержали парня.

В Екатеринбурге полицейские ищут пострадавших от студента Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) из Йемена, который домогался до школьницы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Просим всех, кто пострадал от данного лица, а также обладает сведениями о его жертвах, сообщить по телефону +7 (965) 513-42-49 (уголовный розыск) или 102 (02)», — призывают силовики. Также можно обратиться в ближайший территориальный ОВД. Известно, что студент домогался как минимум до одной школьницы у торгового центра «Парк Хаус». По словам девочки, он подбежал к ней со спины и потрогал за ягодицы. После этого полицейские задержали парня.