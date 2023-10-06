06 октября 2023

Суд наказал курганца за угрозу пистолетом в ссоре на дороге

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец попал под суд после дорожного конфликта Фото:

Автолюбитель из Белозерского округа Курганской области в дорожном конфликте достал газовый пистолет и стал угрожать водителю «Газели», который его якобы подрезал. Суд приговорил агрессивного водителя к условному наказанию. Об этом говорится в судебных материалах.

«Подсудимый достал газовый пистолет и стал угрожать водителю „Газели“, требовал денег и спрашивал — „ты почему так ездишь“. Пострадавший испугался и на ближайшей заправке вызвал полицию», — указано в материалах, опубликованных на сайте Белозерского районного суда.

На суде злоумышленник рассказал, что ехал на легковом автомобиле по дороге Белозерское-Пьянково. В пути решил обогнать «Газель», которая его подрезала. Подсудимый угрожая оружием начал требовать денег, за якобы причиненный легковушке ущерб при обгоне. Водитель «Газели» закрылся в кабине, а когда злоумышленник уехал — вызвал полицию. Суд приговорил любителя размахивать пистолетом к 2 годам 6 месяцам условного срока.

Ранее житель Курганской области, управляя в нетрезвом состоянии автомобилем ВАЗ-2108 осуществил на дороге принудительную остановку попутной машины и с применением пистолета потребовал от водителя передачи имеющихся у него ценностей. При попытке задержания мужчина пытался сбежать, протащив на своем автомобиле инспектора ДПС, причинив ему телесные повреждения.

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Автолюбитель из Белозерского округа Курганской области в дорожном конфликте достал газовый пистолет и стал угрожать водителю «Газели», который его якобы подрезал. Суд приговорил агрессивного водителя к условному наказанию. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимый достал газовый пистолет и стал угрожать водителю „Газели“, требовал денег и спрашивал — „ты почему так ездишь“. Пострадавший испугался и на ближайшей заправке вызвал полицию», — указано в материалах, опубликованных на сайте Белозерского районного суда. На суде злоумышленник рассказал, что ехал на легковом автомобиле по дороге Белозерское-Пьянково. В пути решил обогнать «Газель», которая его подрезала. Подсудимый угрожая оружием начал требовать денег, за якобы причиненный легковушке ущерб при обгоне. Водитель «Газели» закрылся в кабине, а когда злоумышленник уехал — вызвал полицию. Суд приговорил любителя размахивать пистолетом к 2 годам 6 месяцам условного срока. Ранее житель Курганской области, управляя в нетрезвом состоянии автомобилем ВАЗ-2108 осуществил на дороге принудительную остановку попутной машины и с применением пистолета потребовал от водителя передачи имеющихся у него ценностей. При попытке задержания мужчина пытался сбежать, протащив на своем автомобиле инспектора ДПС, причинив ему телесные повреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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