На дорогах в городе ЯНАО будет ограничено движение из-за коммунальных работ

В Надыме из-за ремонта коммунальных сетей перекроют Ленинградский проспект

Движение машин будет ограничено с 8 по 16 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) с 8 по 16 октября будет ограничено движение машин от Ленинградского проспекта д. 3 до кольца. Городские власти в соцсетях сообщили, что на этом участке дороги будет выполняться ремонтные работы на трубопроводе.

«В период с 8 по 16 октября будет ограничено движение автотранспорта от Ленинградского проспекта д. 3 до кольца в связи с проведением ремонта инженерных сетей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Администрация Надымского района». Городские власти просят водителей заранее планировать свой маршрут.

В мэрии заверили, что несмотря на ремонтные работы, тепло в дома горожан будет поступать бесперебойно. В данный момент этот участок отключен от сетей тепло- и водоснабжения. Ограничений в подаче коммунальных услуг для потребителей нет.