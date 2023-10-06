06 октября 2023
05 октября 2023

На дорогах в городе ЯНАО будет ограничено движение из-за коммунальных работ

В Надыме из-за ремонта коммунальных сетей перекроют Ленинградский проспект
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение машин будет ограничено с 8 по 16 октября Фото:

В Надыме (ЯНАО) с 8 по 16 октября будет ограничено движение машин от Ленинградского проспекта д. 3 до кольца. Городские власти в соцсетях сообщили, что на этом участке дороги будет выполняться ремонтные работы на трубопроводе.

«В период с 8 по 16 октября будет ограничено движение автотранспорта от Ленинградского проспекта д. 3 до кольца в связи с проведением ремонта инженерных сетей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Администрация Надымского района». Городские власти просят водителей заранее планировать свой маршрут.

В мэрии заверили, что несмотря на ремонтные работы, тепло в дома горожан будет поступать бесперебойно. В данный момент этот участок отключен от сетей тепло- и водоснабжения. Ограничений в подаче коммунальных услуг для потребителей нет.

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В Надыме (ЯНАО) с 8 по 16 октября будет ограничено движение машин от Ленинградского проспекта д. 3 до кольца. Городские власти в соцсетях сообщили, что на этом участке дороги будет выполняться ремонтные работы на трубопроводе. «В период с 8 по 16 октября будет ограничено движение автотранспорта от Ленинградского проспекта д. 3 до кольца в связи с проведением ремонта инженерных сетей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Администрация Надымского района». Городские власти просят водителей заранее планировать свой маршрут. В мэрии заверили, что несмотря на ремонтные работы, тепло в дома горожан будет поступать бесперебойно. В данный момент этот участок отключен от сетей тепло- и водоснабжения. Ограничений в подаче коммунальных услуг для потребителей нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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