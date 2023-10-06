Политолог объяснил скрытое послание в заявлении Путина о Пригожине

Политолог Сипров: Путин обозначил позицию РФ по ЧВК посланием о Пригожине

07 октября 2023 в 09:10 Размер текста - 17 +

Владимир Путин обозначил позицию по ЧВК, а также развеял домыслы о гибели Евгения Пригожина, уточнил Вадим Сипров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Президент России Владимир Путин высказался о гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, чтобы избежать домыслов и теорий по этому поводу и дать понять, что в РФ не будут развиваться частные военные компании. Таким мнением поделился политолог Вадим Сипров. «Всему виной высокий интерес общества к этой теме [гибели Пригожина]. Это сигнал аудитории, а во многом именно политологической аудитории, которая собралась на этом мероприятии. Послание читается однозначно: Россия не намерена развивать ЧВК», — пояснил Вадим Сипров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Он добавил, что пояснение президента по этому вопросу поможет избежать множества домыслов и легенд со стороны общественности. Владимир Путин выступал на «Валдае» 5 октября. URA.RU проводило прямую трансляцию. Там российский лидер подчеркнул, что внешнего воздействия на самолет, на котором летел глава ЧВК, не было. Внутри были обнаружены фрагменты гранат в телах погибших, добавил Путин. Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе 23 августа над Тверской областью. В самолете с ним находилось руководство ЧВК «Вагнер».

Президент России Владимир Путин высказался о гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, чтобы избежать домыслов и теорий по этому поводу и дать понять, что в РФ не будут развиваться частные военные компании. Таким мнением поделился политолог Вадим Сипров. «Всему виной высокий интерес общества к этой теме [гибели Пригожина]. Это сигнал аудитории, а во многом именно политологической аудитории, которая собралась на этом мероприятии. Послание читается однозначно: Россия не намерена развивать ЧВК», — пояснил Вадим Сипров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Он добавил, что пояснение президента по этому вопросу поможет избежать множества домыслов и легенд со стороны общественности. Владимир Путин выступал на «Валдае» 5 октября. URA.RU проводило прямую трансляцию. Там российский лидер подчеркнул, что внешнего воздействия на самолет, на котором летел глава ЧВК, не было. Внутри были обнаружены фрагменты гранат в телах погибших, добавил Путин. Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе 23 августа над Тверской областью. В самолете с ним находилось руководство ЧВК «Вагнер».