Пожар в БСМП произошел из-за загоревшегося постельного белья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожар в курганской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) произошел из-за поджога пациентом. Об этом URA.RU сообщили источники из сферы здравоохранения.

«Поджог на втором этаже устроил больной. То ли он курил, то ли просто что-то поджег из-за галлюцинаций, вызванных алкоголем. Выгорело помещение межэтажного буфета. Пожарные стояли на Кирова и Горького. После поджога пациента увезли в психоневрологический диспансер», — сообщили источники.

Пожар в БСМП произошел ночью 7 октября. Пожарные спасли пять пациентов и эвакуировали 25 человек персонала больницы. По данным курганского МЧС, в подсобном помещении столовой загорелись постельные принадлежности. Пожар тушили 66 человек и 19 единиц техники.