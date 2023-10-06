Пожар в курганской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) произошел из-за поджога пациентом. Об этом URA.RU сообщили источники из сферы здравоохранения.
«Поджог на втором этаже устроил больной. То ли он курил, то ли просто что-то поджег из-за галлюцинаций, вызванных алкоголем. Выгорело помещение межэтажного буфета. Пожарные стояли на Кирова и Горького. После поджога пациента увезли в психоневрологический диспансер», — сообщили источники.
Пожар в БСМП произошел ночью 7 октября. Пожарные спасли пять пациентов и эвакуировали 25 человек персонала больницы. По данным курганского МЧС, в подсобном помещении столовой загорелись постельные принадлежности. Пожар тушили 66 человек и 19 единиц техники.
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