06 октября 2023

Пожар в курганской БСМП произошел из-за поджога. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, поликлиника, бсмп, медицина, больница, курганская больница
Пожар в БСМП произошел из-за загоревшегося постельного белья Фото:

Пожар в курганской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) произошел из-за поджога пациентом. Об этом URA.RU сообщили источники из сферы здравоохранения.

«Поджог на втором этаже устроил больной. То ли он курил, то ли просто что-то поджег из-за галлюцинаций, вызванных алкоголем. Выгорело помещение межэтажного буфета. Пожарные стояли на Кирова и Горького. После поджога пациента увезли в психоневрологический диспансер», — сообщили источники.

Пожар в БСМП произошел ночью 7 октября. Пожарные спасли пять пациентов и эвакуировали 25 человек персонала больницы. По данным курганского МЧС, в подсобном помещении столовой загорелись постельные принадлежности. Пожар тушили 66 человек и 19 единиц техники.

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Пожар в курганской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) произошел из-за поджога пациентом. Об этом URA.RU сообщили источники из сферы здравоохранения. «Поджог на втором этаже устроил больной. То ли он курил, то ли просто что-то поджег из-за галлюцинаций, вызванных алкоголем. Выгорело помещение межэтажного буфета. Пожарные стояли на Кирова и Горького. После поджога пациента увезли в психоневрологический диспансер», — сообщили источники. Пожар в БСМП произошел ночью 7 октября. Пожарные спасли пять пациентов и эвакуировали 25 человек персонала больницы. По данным курганского МЧС, в подсобном помещении столовой загорелись постельные принадлежности. Пожар тушили 66 человек и 19 единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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