В Тюмени на 13 часов задержали рейс до Москвы

В Тюмени на 13 часов задержали рейс авиакомпании «Аэрофлот» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени 7 октября по техническим причинам задержали регулярный рейс до Москвы. Об этом сообщила уральская транспортная прокуратура.

«В Тюмени 7 октября в аэропорту Рощино произошла задержка рейса 1503 авиакомпании „Аэрофлот“ по маршруту Тюмень — Москва (Шереметьево). Плановое время вылета рейса — 05:25 по местному времени. Расчетное время вылета — 18:30», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

По словам ведомства, на рейс зарегистрировали 117 пассажиров, из них четыре ребенка. Транспортная прокуратура Тюмени контролирует исполнение требований федеральных авиационных правил, в части предоставления пассажирам необходимых услуг.

Ранее на несколько часов отложили вылет самолета авиакомпании «Россия» из Тюмени в Москву. Это было связано с тем, что ранее борт столкнулся со стаей птиц. В авиакомпании отметили, что пассажирам оказали все услуги, предусмотренные правилами и стандартами перевозчика.