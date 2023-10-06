06 октября 2023

В Тюмени на 13 часов задержали рейс до Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени на 13 часов задержали рейс авиакомпании «Аэрофлот» Фото:

В Тюмени 7 октября по техническим причинам задержали регулярный рейс до Москвы. Об этом сообщила уральская транспортная прокуратура.

«В Тюмени 7 октября в аэропорту Рощино произошла задержка рейса 1503 авиакомпании „Аэрофлот“ по маршруту Тюмень — Москва (Шереметьево). Плановое время вылета рейса — 05:25 по местному времени. Расчетное время вылета — 18:30», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

По словам ведомства, на рейс зарегистрировали 117 пассажиров, из них четыре ребенка. Транспортная прокуратура Тюмени контролирует исполнение требований федеральных авиационных правил, в части предоставления пассажирам необходимых услуг.

Ранее на несколько часов отложили вылет самолета авиакомпании «Россия» из Тюмени в Москву. Это было связано с тем, что ранее борт столкнулся со стаей птиц. В авиакомпании отметили, что пассажирам оказали все услуги, предусмотренные правилами и стандартами перевозчика.

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В Тюмени 7 октября по техническим причинам задержали регулярный рейс до Москвы. Об этом сообщила уральская транспортная прокуратура. «В Тюмени 7 октября в аэропорту Рощино произошла задержка рейса 1503 авиакомпании „Аэрофлот“ по маршруту Тюмень — Москва (Шереметьево). Плановое время вылета рейса — 05:25 по местному времени. Расчетное время вылета — 18:30», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. По словам ведомства, на рейс зарегистрировали 117 пассажиров, из них четыре ребенка. Транспортная прокуратура Тюмени контролирует исполнение требований федеральных авиационных правил, в части предоставления пассажирам необходимых услуг. Ранее на несколько часов отложили вылет самолета авиакомпании «Россия» из Тюмени в Москву. Это было связано с тем, что ранее борт столкнулся со стаей птиц. В авиакомпании отметили, что пассажирам оказали все услуги, предусмотренные правилами и стандартами перевозчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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