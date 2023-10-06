Владимиру Путину исполнился 71 год
Сотрудники компании «Сима-ленд» записали видеопоздравление ко дню рождения президента России Владимира Путина. На кадрах тысячи работников компании поздравляют главу страны с праздником.
«Наш президент — наша гордость <…> Владимир Владимирович, сердца страны с вами», — скандируют поздравления Путину сотрудники компании. В видеоролике были задействованы несколько локаций, связанных с «Сима-лендом».
Сегодня, 7 октября, Путину исполнился 71 год. Одним из первых президента поздравил лидер Беларуси Александр Лукашенко.
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