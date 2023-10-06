06 октября 2023

«Сима-ленд» поздравил Путина с днем рождения. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на переговорах с президентом Абхазии. Сочи, путин владимир
Владимиру Путину исполнился 71 год Фото:

Сотрудники компании «Сима-ленд» записали видеопоздравление ко дню рождения президента России Владимира Путина. На кадрах тысячи работников компании поздравляют главу страны с праздником.

«Наш президент — наша гордость <…> Владимир Владимирович, сердца страны с вами», — скандируют поздравления Путину сотрудники компании. В видеоролике были задействованы несколько локаций, связанных с «Сима-лендом».

Сегодня, 7 октября, Путину исполнился 71 год. Одним из первых президента поздравил лидер Беларуси Александр Лукашенко.

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Сотрудники компании «Сима-ленд» записали видеопоздравление ко дню рождения президента России Владимира Путина. На кадрах тысячи работников компании поздравляют главу страны с праздником. «Наш президент — наша гордость <…> Владимир Владимирович, сердца страны с вами», — скандируют поздравления Путину сотрудники компании. В видеоролике были задействованы несколько локаций, связанных с «Сима-лендом». Сегодня, 7 октября, Путину исполнился 71 год. Одним из первых президента поздравил лидер Беларуси Александр Лукашенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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