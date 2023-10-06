«Сима-ленд» поздравил Путина с днем рождения. Видео 07 октября 2023 в 13:55 Размер текста - 17 + Владимиру Путину исполнился 71 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудники компании «Сима-ленд» записали видеопоздравление ко дню рождения президента России Владимира Путина. На кадрах тысячи работников компании поздравляют главу страны с праздником. «Наш президент — наша гордость <…> Владимир Владимирович, сердца страны с вами», — скандируют поздравления Путину сотрудники компании. В видеоролике были задействованы несколько локаций, связанных с «Сима-лендом». Сегодня, 7 октября, Путину исполнился 71 год. Одним из первых президента поздравил лидер Беларуси Александр Лукашенко. Сотрудники компании «Сима-ленд» записали видеопоздравление ко дню рождения президента России Владимира Путина. На кадрах тысячи работников компании поздравляют главу страны с праздником. «Наш президент — наша гордость <…> Владимир Владимирович, сердца страны с вами», — скандируют поздравления Путину сотрудники компании. В видеоролике были задействованы несколько локаций, связанных с «Сима-лендом». Сегодня, 7 октября, Путину исполнился 71 год. Одним из первых президента поздравил лидер Беларуси Александр Лукашенко. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям