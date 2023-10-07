ХАМАС порвал «Железный купол» Израиля, который просила Украина

ХАМАС ударил по одной из крупнейших электростанций Израиля

07 октября 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Система ПРО «Железный купол» не смогла перехватить палестинскую ракету Фото: Army / U.S. Department of Defense новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестинские боевики движения ХАМАС ударили по одной из крупнейших электростанций Израиля «Рутенберг», обойдя систему противоракетной обороны «Железный купол», которую хотел получить Киев. Об этом написали в турецком издании Haber. «Электростанция „Рутенберг“, вторая по величине электростанция Израиля, подверглась ракетному обстрелу в Ашкелоне, Израиль», — передает издание в соцсети X. При этом перехватить палестинскую ракету не удалось даже системе ПРО «Железный купол». Ранее власти Украины просили Израиль предоставить им такую систему, в том числе выражали готовность купить ее. Боевики палестинского движения ХАМАС ворвались на территорию Израиля 7 октября. Позже министр обороны страны Йоав Галант заявил, что палестинцы объявили Иерусалиму войну, вторгнувшись на его территорию, пишет деловое издание «Взгляд».

Палестинские боевики движения ХАМАС ударили по одной из крупнейших электростанций Израиля «Рутенберг», обойдя систему противоракетной обороны «Железный купол», которую хотел получить Киев. Об этом написали в турецком издании Haber. «Электростанция „Рутенберг“, вторая по величине электростанция Израиля, подверглась ракетному обстрелу в Ашкелоне, Израиль», — передает издание в соцсети X. При этом перехватить палестинскую ракету не удалось даже системе ПРО «Железный купол». Ранее власти Украины просили Израиль предоставить им такую систему, в том числе выражали готовность купить ее. Боевики палестинского движения ХАМАС ворвались на территорию Израиля 7 октября. Позже министр обороны страны Йоав Галант заявил, что палестинцы объявили Иерусалиму войну, вторгнувшись на его территорию, пишет деловое издание «Взгляд».