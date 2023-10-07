ХАМАС порвал «Железный купол» Израиля, который просила Украина

ХАМАС ударил по одной из крупнейших электростанций Израиля
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Система ПРО «Железный купол» не смогла перехватить палестинскую ракету Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинские боевики движения ХАМАС ударили по одной из крупнейших электростанций Израиля «Рутенберг», обойдя систему противоракетной обороны «Железный купол», которую хотел получить Киев. Об этом написали в турецком издании Haber.

«Электростанция „Рутенберг“, вторая по величине электростанция Израиля, подверглась ракетному обстрелу в Ашкелоне, Израиль», — передает издание в соцсети X. При этом перехватить палестинскую ракету не удалось даже системе ПРО «Железный купол». Ранее власти Украины просили Израиль предоставить им такую систему, в том числе выражали готовность купить ее.

Боевики палестинского движения ХАМАС ворвались на территорию Израиля 7 октября. Позже министр обороны страны Йоав Галант заявил, что палестинцы объявили Иерусалиму войну, вторгнувшись на его территорию, пишет деловое издание «Взгляд».

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Палестинские боевики движения ХАМАС ударили по одной из крупнейших электростанций Израиля «Рутенберг», обойдя систему противоракетной обороны «Железный купол», которую хотел получить Киев. Об этом написали в турецком издании Haber. «Электростанция „Рутенберг“, вторая по величине электростанция Израиля, подверглась ракетному обстрелу в Ашкелоне, Израиль», — передает издание в соцсети X. При этом перехватить палестинскую ракету не удалось даже системе ПРО «Железный купол». Ранее власти Украины просили Израиль предоставить им такую систему, в том числе выражали готовность купить ее. Боевики палестинского движения ХАМАС ворвались на территорию Израиля 7 октября. Позже министр обороны страны Йоав Галант заявил, что палестинцы объявили Иерусалиму войну, вторгнувшись на его территорию, пишет деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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