FT: Вашингтон встревожен из-за срыва помощи Украине

Вашингтон обеспокоен будущим финансирования Киева со стороны США из-за перестановок в Белом доме. Об этом сообщило издание Financial Times.
«Смещение Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей оставило военную помощь Украине в подвешенном состоянии. Риск прекращения американской поддержки в течение нескольких месяцев — наихудший сценарий для администрации [президента США Джо] Байдена, который до сих пор казался маловероятным», — пишет
Издание подчеркнуло, что изменения вызвали в Вашингтоне переоценку ценностей по поводу влияния политической дисфункции США на внешнеполитические цели администрации. Это особенно болезненно проявляется на фоне попыток создания противодействия растущей угрозы со стороны России и Китая.
Ранее стало известно о выделении США нового пакета военной помощи Украине на общую сумму порядка 200 млн долларов. Что именно войдет в список помощи пока неизвестно.
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