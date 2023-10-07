FT: Вашингтон встревожен из-за срыва помощи Украине

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, украина, сша, флаг, stock
Военная помощь Украине оказалась в подвешенном состоянии, считают журналисты Financial Times Фото:

Вашингтон обеспокоен будущим финансирования Киева со стороны США из-за перестановок в Белом доме. Об этом сообщило издание Financial Times.

«Смещение Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей оставило военную помощь Украине в подвешенном состоянии. Риск прекращения американской поддержки в течение нескольких месяцев — наихудший сценарий для администрации [президента США Джо] Байдена, который до сих пор казался маловероятным», — пишет FT.

Издание подчеркнуло, что изменения вызвали в Вашингтоне переоценку ценностей по поводу влияния политической дисфункции США на внешнеполитические цели администрации. Это особенно болезненно проявляется на фоне попыток создания противодействия растущей угрозы со стороны России и Китая.

Ранее стало известно о выделении США нового пакета военной помощи Украине на общую сумму порядка 200 млн долларов. Что именно войдет в список помощи пока неизвестно.

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Вашингтон обеспокоен будущим финансирования Киева со стороны США из-за перестановок в Белом доме. Об этом сообщило издание Financial Times. «Смещение Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей оставило военную помощь Украине в подвешенном состоянии. Риск прекращения американской поддержки в течение нескольких месяцев — наихудший сценарий для администрации [президента США Джо] Байдена, который до сих пор казался маловероятным», — пишет FT. Издание подчеркнуло, что изменения вызвали в Вашингтоне переоценку ценностей по поводу влияния политической дисфункции США на внешнеполитические цели администрации. Это особенно болезненно проявляется на фоне попыток создания противодействия растущей угрозы со стороны России и Китая. Ранее стало известно о выделении США нового пакета военной помощи Украине на общую сумму порядка 200 млн долларов. Что именно войдет в список помощи пока неизвестно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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