FT: Вашингтон встревожен из-за срыва помощи Украине

07 октября 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Военная помощь Украине оказалась в подвешенном состоянии, считают журналисты Financial Times Фото: Официальный сайт президента Украины Вашингтон обеспокоен будущим финансирования Киева со стороны США из-за перестановок в Белом доме. Об этом сообщило издание Financial Times. «Смещение Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей оставило военную помощь Украине в подвешенном состоянии. Риск прекращения американской поддержки в течение нескольких месяцев — наихудший сценарий для администрации [президента США Джо] Байдена, который до сих пор казался маловероятным», — пишет FT . Издание подчеркнуло, что изменения вызвали в Вашингтоне переоценку ценностей по поводу влияния политической дисфункции США на внешнеполитические цели администрации. Это особенно болезненно проявляется на фоне попыток создания противодействия растущей угрозы со стороны России и Китая. Ранее стало известно о выделении США нового пакета военной помощи Украине на общую сумму порядка 200 млн долларов. Что именно войдет в список помощи пока неизвестно.

Вашингтон обеспокоен будущим финансирования Киева со стороны США из-за перестановок в Белом доме. Об этом сообщило издание Financial Times. «Смещение Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей оставило военную помощь Украине в подвешенном состоянии. Риск прекращения американской поддержки в течение нескольких месяцев — наихудший сценарий для администрации [президента США Джо] Байдена, который до сих пор казался маловероятным», — пишет FT. Издание подчеркнуло, что изменения вызвали в Вашингтоне переоценку ценностей по поводу влияния политической дисфункции США на внешнеполитические цели администрации. Это особенно болезненно проявляется на фоне попыток создания противодействия растущей угрозы со стороны России и Китая. Ранее стало известно о выделении США нового пакета военной помощи Украине на общую сумму порядка 200 млн долларов. Что именно войдет в список помощи пока неизвестно.