Байден готов потратить на Украину еще 200 млн долларов, несмотря на отсутствие средств Reuters: США собираются объявить о новом пакете военной помощи Украине 07 октября 2023 в 03:57 Размер текста - 17 + США выделит новый пакет военной помощи Украине на 200 млн долларов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В правительстве США намерены 11 октября объявить о выделении пакета военной помощи Украине на общую сумму порядка 200 млн долларов. Об этом рассказал источник, связанный с ситуацией. «В Брюсселе 11 октября на встрече контактной группы по поставкам вооружения Украине администрация президента США Джо Байдена заявит об очередной военной помощи Украине. Что именно войдет в список помощи не уточняется», — пишет Reuters со ссылкой на информированного источника. Ранее пресс-секретарь американского государственного департамента Мэттью Миллер заявил об отсутствии денег для Украины. Речь идет о долгосрочной поддержке Киева. Также про недостаток средств говорила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, при острой необходимости США могут поддержать Украину срочной военной помощью, но не более. В правительстве США намерены 11 октября объявить о выделении пакета военной помощи Украине на общую сумму порядка 200 млн долларов. Об этом рассказал источник, связанный с ситуацией. «В Брюсселе 11 октября на встрече контактной группы по поставкам вооружения Украине администрация президента США Джо Байдена заявит об очередной военной помощи Украине. Что именно войдет в список помощи не уточняется», — пишет Reuters со ссылкой на информированного источника. Ранее пресс-секретарь американского государственного департамента Мэттью Миллер заявил об отсутствии денег для Украины. Речь идет о долгосрочной поддержке Киева. Также про недостаток средств говорила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, при острой необходимости США могут поддержать Украину срочной военной помощью, но не более. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям