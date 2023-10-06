06 октября 2023

Байден готов потратить на Украину еще 200 млн долларов, несмотря на отсутствие средств

Reuters: США собираются объявить о новом пакете военной помощи Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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США выделит новый пакет военной помощи Украине на 200 млн долларов Фото:
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В правительстве США намерены 11 октября объявить о выделении пакета военной помощи Украине на общую сумму порядка 200 млн долларов. Об этом рассказал источник, связанный с ситуацией.

«В Брюсселе 11 октября на встрече контактной группы по поставкам вооружения Украине администрация президента США Джо Байдена заявит об очередной военной помощи Украине. Что именно войдет в список помощи не уточняется», — пишет Reuters со ссылкой на информированного источника.

Ранее пресс-секретарь американского государственного департамента Мэттью Миллер заявил об отсутствии денег для Украины. Речь идет о долгосрочной поддержке Киева. Также про недостаток средств говорила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, при острой необходимости США могут поддержать Украину срочной военной помощью, но не более.

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В правительстве США намерены 11 октября объявить о выделении пакета военной помощи Украине на общую сумму порядка 200 млн долларов. Об этом рассказал источник, связанный с ситуацией. «В Брюсселе 11 октября на встрече контактной группы по поставкам вооружения Украине администрация президента США Джо Байдена заявит об очередной военной помощи Украине. Что именно войдет в список помощи не уточняется», — пишет Reuters со ссылкой на информированного источника. Ранее пресс-секретарь американского государственного департамента Мэттью Миллер заявил об отсутствии денег для Украины. Речь идет о долгосрочной поддержке Киева. Также про недостаток средств говорила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, при острой необходимости США могут поддержать Украину срочной военной помощью, но не более.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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