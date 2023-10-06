Губернатору ХМАО пожаловались на проблемы при записи на прием в больницу

07 октября 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

Жители не могут выбрать специалиста и время приема Фото: Денис Моргунов © URA.RU Югорчане пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой на проблемы при записи на прием к врачу. Этот запрос стал самым популярным на платформе обратной связи Госуслуг, который озвучили главе региона на встрече с жителями Сургутского района, передает корреспондент URA.RU. «Это правда. Это беда-беда. Я прошу прощения за все неудобства, которые связаны [с записью на прием к врачу]. Дала указание своим коллегам создать условия, альтернативные для записи к врачу вручную», — сообщила губернатор. Основные трудности, с которыми столкнулись жители, касались ошибок с отображением специалистов, прикреплением к медорганизациям и выбором временных слотов для записи. По словам главы округа, это связано с внедрением новых программных продуктов. Округ участвует в федеральном эксперименте по оптимизации программ, позволяющих ускорить получение медицинских услуг. «Скорость обработки запросов в связи с тем, что система еще не введена в эксплуатацию, а находится в опытной эксплуатации, к сожалению, опаздывает. На прошлой неделе очередное наше обращение к Федеральному министерству по увеличению скорости дало свой результат, и на этой неделе разгрузилось это напряжение существенно. Держим ситуацию на контроле», — добавила губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте жители часами не могут дозвониться в травматологию. Причиной оказались проблемы с оборудованием. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Югорчане пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой на проблемы при записи на прием к врачу. Этот запрос стал самым популярным на платформе обратной связи Госуслуг, который озвучили главе региона на встрече с жителями Сургутского района, передает корреспондент URA.RU. «Это правда. Это беда-беда. Я прошу прощения за все неудобства, которые связаны [с записью на прием к врачу]. Дала указание своим коллегам создать условия, альтернативные для записи к врачу вручную», — сообщила губернатор. Основные трудности, с которыми столкнулись жители, касались ошибок с отображением специалистов, прикреплением к медорганизациям и выбором временных слотов для записи. По словам главы округа, это связано с внедрением новых программных продуктов. Округ участвует в федеральном эксперименте по оптимизации программ, позволяющих ускорить получение медицинских услуг. «Скорость обработки запросов в связи с тем, что система еще не введена в эксплуатацию, а находится в опытной эксплуатации, к сожалению, опаздывает. На прошлой неделе очередное наше обращение к Федеральному министерству по увеличению скорости дало свой результат, и на этой неделе разгрузилось это напряжение существенно. Держим ситуацию на контроле», — добавила губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте жители часами не могут дозвониться в травматологию. Причиной оказались проблемы с оборудованием.