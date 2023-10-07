В офисе Зеленского обвинили Россию в начале войны в Израиле

07 октября 2023 в 22:06 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк считает, что РФ виновата в войне Израиля и ХАМАСа Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил Россию в начале военных действий в Израиле. По его словам, российская спецоперация на Украине якобы поспособствовала «разрушению глобальной безопасности». «Все, что Россия делает на Украине, — это разрушает глобальную безопасность, глобальные правила, глобальные соглашения. Как следствие, мир погружается в хаос, а террористические сообщества начинают вести себя более вызывающе, агрессивно и даже объявлять войну целым странам», — написал Михаил Подоляк в соцсети X. Так он прокомментировал обострение конфликта Израиля и Палестины. Ранее палестинское движение ХАМАС выпустило пять тысяч ракет по Израилю из сектора Газа, после чего ворвалось на территорию еврейского государства. В МИД РФ призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий. Однако посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что мир возможен только в случае отказа израильской стороны от части территорий.

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил Россию в начале военных действий в Израиле. По его словам, российская спецоперация на Украине якобы поспособствовала «разрушению глобальной безопасности». «Все, что Россия делает на Украине, — это разрушает глобальную безопасность, глобальные правила, глобальные соглашения. Как следствие, мир погружается в хаос, а террористические сообщества начинают вести себя более вызывающе, агрессивно и даже объявлять войну целым странам», — написал Михаил Подоляк в соцсети X. Так он прокомментировал обострение конфликта Израиля и Палестины. Ранее палестинское движение ХАМАС выпустило пять тысяч ракет по Израилю из сектора Газа, после чего ворвалось на территорию еврейского государства. В МИД РФ призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий. Однако посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что мир возможен только в случае отказа израильской стороны от части территорий.