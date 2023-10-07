Галкин* заявил, что проснулся в Израиле от сирен

07 октября 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

Иноагент Максим Галкин пожелал Израилю победы в конфликте Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Комик Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) заявил что 7 октября проснулся от звуков сирен в связи с военными действиями в Израиле. Об этом артист написал у себя в соцсетях. «Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен. Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям!» — написал Максим Галкин у себя в Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Он также выразил уверенность, что Израиль победит в конфликте. Галкин покинул Россию после начала спецоперации на Украине. Позже стало известно, что он вместе со своей супругой, певицей Аллой Пугачевой, поселился в Израиле. Утром 7 октября палестинская организация ХАМАС начала военные действия на израильской территории. В результате конфликта погибли сотни человек. МИД России призвал немедленно прекратить вооруженные столкновения и сесть за стол переговоров. Однако позже посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что мир возможен лишь в случае отказа Израиля от некоторых территорий. *Минюст РФ внес Максима Галкина в список иноагентов

Комик Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) заявил что 7 октября проснулся от звуков сирен в связи с военными действиями в Израиле. Об этом артист написал у себя в соцсетях. «Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен. Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям!» — написал Максим Галкин у себя в Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Он также выразил уверенность, что Израиль победит в конфликте. Галкин покинул Россию после начала спецоперации на Украине. Позже стало известно, что он вместе со своей супругой, певицей Аллой Пугачевой, поселился в Израиле. Утром 7 октября палестинская организация ХАМАС начала военные действия на израильской территории. В результате конфликта погибли сотни человек. МИД России призвал немедленно прекратить вооруженные столкновения и сесть за стол переговоров. Однако позже посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что мир возможен лишь в случае отказа Израиля от некоторых территорий. *Минюст РФ внес Максима Галкина в список иноагентов