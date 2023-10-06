В Екатеринбурге отключили медиаэкран на Вайнера. Фото

07 октября 2023 в 22:32 Размер текста - 17 +

Демонтируют медиаэкран 9 октября Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге вечером 7 октября не включили медиаэкран на пешеходной улице Вайнера. Об этом сообщили в соцсети. «Туристов сегодня постигло разочарование. Медиаэкран на Вайнера не горел. Сегодня столкнулась с группами из Тюмени, Ижевска и семьей из Полевского, которые специально приехали посмотреть на медиа экран», — сообщили в telegram-канале «Огненный гид». Медиаэкран появился на улице Вайнера 12 августа. Инсталляцию Екатеринбургу на 300-летие подарила компания «Сима-ленд». Сегодня URA.RU стало известно, что 9 октября медиаэкран начнут демонтировать. Фото: telegram-канал «Огненный гид», https://t.me/ogongidekb

В Екатеринбурге вечером 7 октября не включили медиаэкран на пешеходной улице Вайнера. Об этом сообщили в соцсети. «Туристов сегодня постигло разочарование. Медиаэкран на Вайнера не горел. Сегодня столкнулась с группами из Тюмени, Ижевска и семьей из Полевского, которые специально приехали посмотреть на медиа экран», — сообщили в telegram-канале «Огненный гид». Медиаэкран появился на улице Вайнера 12 августа. Инсталляцию Екатеринбургу на 300-летие подарила компания «Сима-ленд». Сегодня URA.RU стало известно, что 9 октября медиаэкран начнут демонтировать.