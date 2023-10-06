06 октября 2023

В Екатеринбурге отключили медиаэкран на Вайнера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка медианавеса на улице Вайнера. Екатеринбург, вайнера улица, медианавес
Демонтируют медиаэкран 9 октября Фото:

В Екатеринбурге вечером 7 октября не включили медиаэкран на пешеходной улице Вайнера. Об этом сообщили в соцсети.

«Туристов сегодня постигло разочарование. Медиаэкран на Вайнера не горел. Сегодня столкнулась с группами из Тюмени, Ижевска и семьей из Полевского, которые специально приехали посмотреть на медиа экран», — сообщили в telegram-канале «Огненный гид».

Медиаэкран появился на улице Вайнера 12 августа. Инсталляцию Екатеринбургу на 300-летие подарила компания «Сима-ленд». Сегодня URA.RU стало известно, что 9 октября медиаэкран начнут демонтировать.

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В Екатеринбурге вечером 7 октября не включили медиаэкран на пешеходной улице Вайнера. Об этом сообщили в соцсети. «Туристов сегодня постигло разочарование. Медиаэкран на Вайнера не горел. Сегодня столкнулась с группами из Тюмени, Ижевска и семьей из Полевского, которые специально приехали посмотреть на медиа экран», — сообщили в telegram-канале «Огненный гид». Медиаэкран появился на улице Вайнера 12 августа. Инсталляцию Екатеринбургу на 300-летие подарила компания «Сима-ленд». Сегодня URA.RU стало известно, что 9 октября медиаэкран начнут демонтировать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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