Демонтируют медиаэкран 9 октября
В Екатеринбурге вечером 7 октября не включили медиаэкран на пешеходной улице Вайнера. Об этом сообщили в соцсети.
«Туристов сегодня постигло разочарование. Медиаэкран на Вайнера не горел. Сегодня столкнулась с группами из Тюмени, Ижевска и семьей из Полевского, которые специально приехали посмотреть на медиа экран», — сообщили в telegram-канале «Огненный гид».
Медиаэкран появился на улице Вайнера 12 августа. Инсталляцию Екатеринбургу на 300-летие подарила компания «Сима-ленд». Сегодня URA.RU стало известно, что 9 октября медиаэкран начнут демонтировать.
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