В Челябинске пенсионерка пыталась сжечь военкомат

07 октября 2023 в 22:24 Размер текста - 17 +

Женщина пришла к зданию областного военкомата с бутылкой с зажигательной смесью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске 7 октярбя пенсионерка бросила к двери областного военкомата бутылку с зажигательной смесью. Пламя успел потушить сотрудник ДПС. Задержанная женщина рассказала, что поджечь военкомат ее заставили «сотрудники ФСБ». «Сегодня около 18 часов пенсионерка пришла к зданию областного военкомата на улице Цвиллинга и успела бросить под дверь бутылку с зажигательной смесью, но ее заметил сотрудник ДПС. Он потушил пламя и задержал пожилую женщину», — пишет 74.ру. Пенсионерка рассказала, что в течение нескольких дней ей звонили «сотрудники ФСБ» и заставляли поджечь военкомат. Звонки поступали 68-летней челябинке из Украины по мессенджеру WhatsApp. В пресс-службе областного УФСБ на звонок URA.RU не ответили. Украина в последнее время стала активнее обманывать жителей России по телефону. В частности, одной из новых их схем стало предложение поджечь военкомат за вознаграждение. В основном жертвами обмана становятся пенсионеры.

В Челябинске 7 октярбя пенсионерка бросила к двери областного военкомата бутылку с зажигательной смесью. Пламя успел потушить сотрудник ДПС. Задержанная женщина рассказала, что поджечь военкомат ее заставили «сотрудники ФСБ». «Сегодня около 18 часов пенсионерка пришла к зданию областного военкомата на улице Цвиллинга и успела бросить под дверь бутылку с зажигательной смесью, но ее заметил сотрудник ДПС. Он потушил пламя и задержал пожилую женщину», — пишет 74.ру. Пенсионерка рассказала, что в течение нескольких дней ей звонили «сотрудники ФСБ» и заставляли поджечь военкомат. Звонки поступали 68-летней челябинке из Украины по мессенджеру WhatsApp. В пресс-службе областного УФСБ на звонок URA.RU не ответили. Украина в последнее время стала активнее обманывать жителей России по телефону. В частности, одной из новых их схем стало предложение поджечь военкомат за вознаграждение. В основном жертвами обмана становятся пенсионеры.