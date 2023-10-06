В Челябинске пенсионерка пыталась сжечь военкомат

В Челябинске 7 октярбя пенсионерка бросила к двери областного военкомата бутылку с зажигательной смесью. Пламя успел потушить сотрудник ДПС. Задержанная женщина рассказала, что поджечь военкомат ее заставили «сотрудники ФСБ».
«Сегодня около 18 часов пенсионерка пришла к зданию областного военкомата на улице Цвиллинга и успела бросить под дверь бутылку с зажигательной смесью, но ее заметил сотрудник ДПС. Он потушил пламя и задержал пожилую женщину», — пишет 74.ру.
Пенсионерка рассказала, что в течение нескольких дней ей звонили «сотрудники ФСБ» и заставляли поджечь военкомат. Звонки поступали 68-летней челябинке из Украины по мессенджеру WhatsApp. В пресс-службе областного УФСБ на звонок URA.RU не ответили.
Украина в последнее время стала активнее обманывать жителей России по телефону. В частности, одной из новых их схем стало предложение поджечь военкомат за вознаграждение. В основном жертвами обмана становятся пенсионеры.
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