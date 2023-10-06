06 октября 2023

В Челябинске пенсионерка пыталась сжечь военкомат

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина пришла к зданию областного военкомата с бутылкой с зажигательной смесью Фото:

В Челябинске 7 октярбя пенсионерка бросила к двери областного военкомата бутылку с зажигательной смесью. Пламя успел потушить сотрудник ДПС. Задержанная женщина рассказала, что поджечь военкомат ее заставили «сотрудники ФСБ».

«Сегодня около 18 часов пенсионерка пришла к зданию областного военкомата на улице Цвиллинга и успела бросить под дверь бутылку с зажигательной смесью, но ее заметил сотрудник ДПС. Он потушил пламя и задержал пожилую женщину», — пишет 74.ру.

Пенсионерка рассказала, что в течение нескольких дней ей звонили «сотрудники ФСБ» и заставляли поджечь военкомат. Звонки поступали 68-летней челябинке из Украины по мессенджеру WhatsApp. В пресс-службе областного УФСБ на звонок URA.RU не ответили.

Украина в последнее время стала активнее обманывать жителей России по телефону. В частности, одной из новых их схем стало предложение поджечь военкомат за вознаграждение. В основном жертвами обмана становятся пенсионеры.

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В Челябинске 7 октярбя пенсионерка бросила к двери областного военкомата бутылку с зажигательной смесью. Пламя успел потушить сотрудник ДПС. Задержанная женщина рассказала, что поджечь военкомат ее заставили «сотрудники ФСБ». «Сегодня около 18 часов пенсионерка пришла к зданию областного военкомата на улице Цвиллинга и успела бросить под дверь бутылку с зажигательной смесью, но ее заметил сотрудник ДПС. Он потушил пламя и задержал пожилую женщину», — пишет 74.ру. Пенсионерка рассказала, что в течение нескольких дней ей звонили «сотрудники ФСБ» и заставляли поджечь военкомат. Звонки поступали 68-летней челябинке из Украины по мессенджеру WhatsApp. В пресс-службе областного УФСБ на звонок URA.RU не ответили. Украина в последнее время стала активнее обманывать жителей России по телефону. В частности, одной из новых их схем стало предложение поджечь военкомат за вознаграждение. В основном жертвами обмана становятся пенсионеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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