МВД РФ: Украина пользуется российскими пенсионерами для поджога военкоматов

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Город и жители. Тюмень, мошенник, разговор по телефону, телефонный разговор, вымогательство, вымогатель
Мошенники выполняют одни и те же приказы от украинского командования, сообщили в МВД РФ Фото:

Украина в последнее время стала активнее обманывать россиян по телефону. В частности, одна из новых их схем — предложение поджечь военкомат за вознаграждение. Большинство жертв таких уловок — российские пенсионеры. Об этом сообщили в МВД России.

«Большинство жертв украинцев — люди пожилого возраста, которые в данном случае рассматриваются зарубежными преступниками как расходный материал для создания информационных поводов», — сообщили в telegram-канале «МВД Медиа». Как пояснили представители МВД, такой прием для обмана россиян мошенники стали особенно активно использовать лишь в последнее время. Это говорит о том, что злоумышленники находятся на Украине и выполняют одинаковые приказы.

О том, что россиян склоняют к терактам по телефону, ранее предупреждали в ФСБ. Это произошло после того, как в РФ за сутки пытались поджечь 11 военкоматов.

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Украина в последнее время стала активнее обманывать россиян по телефону. В частности, одна из новых их схем — предложение поджечь военкомат за вознаграждение. Большинство жертв таких уловок — российские пенсионеры. Об этом сообщили в МВД России. «Большинство жертв украинцев — люди пожилого возраста, которые в данном случае рассматриваются зарубежными преступниками как расходный материал для создания информационных поводов», — сообщили в telegram-канале «МВД Медиа». Как пояснили представители МВД, такой прием для обмана россиян мошенники стали особенно активно использовать лишь в последнее время. Это говорит о том, что злоумышленники находятся на Украине и выполняют одинаковые приказы. О том, что россиян склоняют к терактам по телефону, ранее предупреждали в ФСБ. Это произошло после того, как в РФ за сутки пытались поджечь 11 военкоматов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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