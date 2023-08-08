МВД РФ: Украина пользуется российскими пенсионерами для поджога военкоматов

08 августа 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Мошенники выполняют одни и те же приказы от украинского командования, сообщили в МВД РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Украина в последнее время стала активнее обманывать россиян по телефону. В частности, одна из новых их схем — предложение поджечь военкомат за вознаграждение. Большинство жертв таких уловок — российские пенсионеры. Об этом сообщили в МВД России. «Большинство жертв украинцев — люди пожилого возраста, которые в данном случае рассматриваются зарубежными преступниками как расходный материал для создания информационных поводов», — сообщили в telegram-канале «МВД Медиа». Как пояснили представители МВД, такой прием для обмана россиян мошенники стали особенно активно использовать лишь в последнее время. Это говорит о том, что злоумышленники находятся на Украине и выполняют одинаковые приказы. О том, что россиян склоняют к терактам по телефону, ранее предупреждали в ФСБ. Это произошло после того, как в РФ за сутки пытались поджечь 11 военкоматов.

Украина в последнее время стала активнее обманывать россиян по телефону. В частности, одна из новых их схем — предложение поджечь военкомат за вознаграждение. Большинство жертв таких уловок — российские пенсионеры. Об этом сообщили в МВД России. «Большинство жертв украинцев — люди пожилого возраста, которые в данном случае рассматриваются зарубежными преступниками как расходный материал для создания информационных поводов», — сообщили в telegram-канале «МВД Медиа». Как пояснили представители МВД, такой прием для обмана россиян мошенники стали особенно активно использовать лишь в последнее время. Это говорит о том, что злоумышленники находятся на Украине и выполняют одинаковые приказы. О том, что россиян склоняют к терактам по телефону, ранее предупреждали в ФСБ. Это произошло после того, как в РФ за сутки пытались поджечь 11 военкоматов.