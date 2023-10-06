Курганский митрополит дал инструкцию по борьбе с преступностью мигрантов. Видео

Курганский митрополит предложил проверить как мигранты сдают экзамены

07 октября 2023 в 22:25 Размер текста - 17 +

Митрополит Курганский и Белозерский предложил способы борьбы с преступлениями мигрантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мигранты стараются нарушить закон, в котором мы живем, когда подсаживают местное население на наркотики. Мы предложили способы совместной борьбы с преступностью среди мигрантов. Об этом в интервью телеканалу «Царьград» рассказал Митрополит Курганский и Белозерский Даниил. «Больше всего преступлений от мигрантов, которые приезжают на краткое время и подсаживают местное население на наркотики. Если дать этой ситуации разбушеваться еще больше, то придется ее долго гасить. Поэтому мы предложили особенно тщательно следить за тем, как мигранты получают паспорта, как они сдают экзамены», — рассказал митрополит Даниил в интервью. По его мнению, есть определенные должности, которые не должны занимать мигранты, так как наши люди готовы взять на себя эту ответственность. Даниил подчеркнул, что предложения по борьбе с мигрантской преступностью были услышаны властью и силовыми структурами. Он добавил, что курганская власть в лице губернатора Вадима Шумкова — это понимающие проблему люди. Ранее митрополит Курганский и Белозерский Даниил направил обращение к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову с просьбой принять меры для снижения числа преступлений, совершаемых мигрантами. В письме речь шла о том, что в Кургане и области на 92% вырос рост мигрантской преступности, большинство которой связано с наркотиками. Чтобы снизить данную статистику, митрополит предложил ввести в регионе запрет на работу иностранцами в некоторых видах деятельности, инициировать приостановку выдачи в Кургане рабочих патентов мигрантам, поднять оплату за такие разрешения, приостановить действие программы переселения из соседних государств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мигранты стараются нарушить закон, в котором мы живем, когда подсаживают местное население на наркотики. Мы предложили способы совместной борьбы с преступностью среди мигрантов. Об этом в интервью телеканалу «Царьград» рассказал Митрополит Курганский и Белозерский Даниил. «Больше всего преступлений от мигрантов, которые приезжают на краткое время и подсаживают местное население на наркотики. Если дать этой ситуации разбушеваться еще больше, то придется ее долго гасить. Поэтому мы предложили особенно тщательно следить за тем, как мигранты получают паспорта, как они сдают экзамены», — рассказал митрополит Даниил в интервью. По его мнению, есть определенные должности, которые не должны занимать мигранты, так как наши люди готовы взять на себя эту ответственность. Даниил подчеркнул, что предложения по борьбе с мигрантской преступностью были услышаны властью и силовыми структурами. Он добавил, что курганская власть в лице губернатора Вадима Шумкова — это понимающие проблему люди. Ранее митрополит Курганский и Белозерский Даниил направил обращение к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову с просьбой принять меры для снижения числа преступлений, совершаемых мигрантами. В письме речь шла о том, что в Кургане и области на 92% вырос рост мигрантской преступности, большинство которой связано с наркотиками. Чтобы снизить данную статистику, митрополит предложил ввести в регионе запрет на работу иностранцами в некоторых видах деятельности, инициировать приостановку выдачи в Кургане рабочих патентов мигрантам, поднять оплату за такие разрешения, приостановить действие программы переселения из соседних государств.