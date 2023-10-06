Депутат Златоуста стал фигурантом двух уголовных дел

Депутат Златоуста Рощупкин стал фигурантом двух уголовных дел о мошенничестве

07 октября 2023 в 22:48 Размер текста - 17 +

Депутату избрали меру пресечения — подписку о невыезде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат горсобрания Златоуста (Челябинская область) Виктор Рощупкин стал фигурантом двух уголовных дел. Постановления об их возбуждении подписаны в отделе СКР по Златоусту. «Возбудить уголовное дело по части 3 ст 159 УК РФ. Мерой пресечения избрать подписку о невыезде», — отмечено в постановлении. Оба дела возбуждены 5 октября по одинаковой статье. Одно из них касается бывшей работы Рощупкина. Как отметили следователи, являясь директором управляющей компании «УКНД-Златоуст», политик заключил с М. Н. Чаловым и А. В. Тараторкиным договоры подряда, которые были выполнены лишь частично, причем как данными людьми, так и штатными сотрудниками фирмы. Следователи предполагают, что в период с 31 мая 2021 года по 1 сентября 2022 года Рощупкин изготовил акты сдачи-приемки выполненных работ и внес в них недостоверные сведения об объемах сделанного. Документы депутат отдал в бухгалтерию компании, а полученные по ним средства подрядчикам направил лишь частично, распорядившись остальными по своему усмотрению. При этом суммы выплат Чалову и Тараторкину были существенно ниже и не соответствовали суммам оплаты, предусмотренным договорами. Ущерб составил 161,3 тысячи рублей. Согласно материалам второго дела, Рощупкин мог быть причастен к нанесению ущерба местному бюджету. Как депутат он распоряжался деньгами, выделенными на осуществление депутатских полномочий. По мнению СКР, Рощупкин фиктивно составлял на свое имя обращения от граждан, якобы обратившихся к нему за оказанием финансовой помощи. Затем приобщал подтверждающие финансовые документы, на основании которых в рамках бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета незаконно получал денежные средства. Размер ущерба оценили в 185,67 тысячи рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат горсобрания Златоуста (Челябинская область) Виктор Рощупкин стал фигурантом двух уголовных дел. Постановления об их возбуждении подписаны в отделе СКР по Златоусту. «Возбудить уголовное дело по части 3 ст 159 УК РФ. Мерой пресечения избрать подписку о невыезде», — отмечено в постановлении. Оба дела возбуждены 5 октября по одинаковой статье. Одно из них касается бывшей работы Рощупкина. Как отметили следователи, являясь директором управляющей компании «УКНД-Златоуст», политик заключил с М. Н. Чаловым и А. В. Тараторкиным договоры подряда, которые были выполнены лишь частично, причем как данными людьми, так и штатными сотрудниками фирмы. Следователи предполагают, что в период с 31 мая 2021 года по 1 сентября 2022 года Рощупкин изготовил акты сдачи-приемки выполненных работ и внес в них недостоверные сведения об объемах сделанного. Документы депутат отдал в бухгалтерию компании, а полученные по ним средства подрядчикам направил лишь частично, распорядившись остальными по своему усмотрению. При этом суммы выплат Чалову и Тараторкину были существенно ниже и не соответствовали суммам оплаты, предусмотренным договорами. Ущерб составил 161,3 тысячи рублей. Согласно материалам второго дела, Рощупкин мог быть причастен к нанесению ущерба местному бюджету. Как депутат он распоряжался деньгами, выделенными на осуществление депутатских полномочий. По мнению СКР, Рощупкин фиктивно составлял на свое имя обращения от граждан, якобы обратившихся к нему за оказанием финансовой помощи. Затем приобщал подтверждающие финансовые документы, на основании которых в рамках бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета незаконно получал денежные средства. Размер ущерба оценили в 185,67 тысячи рублей.