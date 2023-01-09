Депутат из Златоуста стал фигурантом уголовного дела

10 января 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Депутату-коммунальщику инкриминируют вывод денег из управляющей компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат городского собрания Златоуста (Челябинская область) Виктор Рощупкин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах. «По версии следствия, Рощупкин похитил средства управляющей компании, руководителем которой является. В отношении его СКР возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, а равно в крупном размере)», — рассказал инсайдер. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области заявили URA.RU, что пока не располагают информацией по данному факту. Рощупкин не стал отвечать на звонок корреспондента агентства. Ранее другой депутат горсобрания Златоуста, Александр Истомин, сменивший Рощупкина на посту директора ООО «УКНД-Златоуст», заявил URA.RU о попытке предшественника получить 2,7 млн рублей от управляющей компании в виде выходного пособия. С должности директора УК тот уволился еще в августе 2022 года. Решение о смене руководителя принял бывший шурин Рощупкина, Сергей Федулов, владеющий 85% в компании. С его сестрой депутат оформил развод.

Депутат городского собрания Златоуста (Челябинская область) Виктор Рощупкин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах. «По версии следствия, Рощупкин похитил средства управляющей компании, руководителем которой является. В отношении его СКР возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, а равно в крупном размере)», — рассказал инсайдер. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области заявили URA.RU, что пока не располагают информацией по данному факту. Рощупкин не стал отвечать на звонок корреспондента агентства. Ранее другой депутат горсобрания Златоуста, Александр Истомин, сменивший Рощупкина на посту директора ООО «УКНД-Златоуст», заявил URA.RU о попытке предшественника получить 2,7 млн рублей от управляющей компании в виде выходного пособия. С должности директора УК тот уволился еще в августе 2022 года. Решение о смене руководителя принял бывший шурин Рощупкина, Сергей Федулов, владеющий 85% в компании. С его сестрой депутат оформил развод.