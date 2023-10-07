В Подмосковье в доме погибли дети, когда их мать ушла к соседке

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Следователи выясняют причины пожара (архивное фото) Фото:

В Люберцах мать ушла к соседке, пока в ее доме двое детей остались наедине с пожаром. В результате происшествия погибли две девочки.

«Мать оставила детей и ушла к соседке, а в доме произошло задымление. Когда женщина вернулась, то нашла своих детей мертвыми, сообщает региональный СК», — сообщает telegram-канал «РЕН ТВ».

По данным источника канала, в пожаре погибли две девочки 4-х и 2-х лет. Уточняется, что сейчас устанавливаются причины произошедшего, также заведено уголовное дело.

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В Люберцах мать ушла к соседке, пока в ее доме двое детей остались наедине с пожаром. В результате происшествия погибли две девочки. «Мать оставила детей и ушла к соседке, а в доме произошло задымление. Когда женщина вернулась, то нашла своих детей мертвыми, сообщает региональный СК», — сообщает telegram-канал «РЕН ТВ». По данным источника канала, в пожаре погибли две девочки 4-х и 2-х лет. Уточняется, что сейчас устанавливаются причины произошедшего, также заведено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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