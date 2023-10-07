В Подмосковье в доме погибли дети, когда их мать ушла к соседке

07 октября 2023 в 22:43 Размер текста - 17 +

Следователи выясняют причины пожара (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Люберцах мать ушла к соседке, пока в ее доме двое детей остались наедине с пожаром. В результате происшествия погибли две девочки. «Мать оставила детей и ушла к соседке, а в доме произошло задымление. Когда женщина вернулась, то нашла своих детей мертвыми, сообщает региональный СК», — сообщает telegram-канал «РЕН ТВ». По данным источника канала, в пожаре погибли две девочки 4-х и 2-х лет. Уточняется, что сейчас устанавливаются причины произошедшего, также заведено уголовное дело.

В Люберцах мать ушла к соседке, пока в ее доме двое детей остались наедине с пожаром. В результате происшествия погибли две девочки. «Мать оставила детей и ушла к соседке, а в доме произошло задымление. Когда женщина вернулась, то нашла своих детей мертвыми, сообщает региональный СК», — сообщает telegram-канал «РЕН ТВ». По данным источника канала, в пожаре погибли две девочки 4-х и 2-х лет. Уточняется, что сейчас устанавливаются причины произошедшего, также заведено уголовное дело.