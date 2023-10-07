В Подмосковье в доме погибли дети, когда их мать ушла к соседке

Следователи выясняют причины пожара (архивное фото)
В Люберцах мать ушла к соседке, пока в ее доме двое детей остались наедине с пожаром. В результате происшествия погибли две девочки.
«Мать оставила детей и ушла к соседке, а в доме произошло задымление. Когда женщина вернулась, то нашла своих детей мертвыми, сообщает региональный СК», — сообщает telegram-канал «РЕН ТВ».
По данным источника канала, в пожаре погибли две девочки 4-х и 2-х лет. Уточняется, что сейчас устанавливаются причины произошедшего, также заведено уголовное дело.
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